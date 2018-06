Baskonia

Semifinales

El Baskonia jugará la final de Liga Endesa ocho años después, contra el Real Madrid

Agencias | Redacción

10/06/2018

El equipo de Gasteiz ha ganado el cuarto partido ante el Barcelona Lassa (82-88) en la prórroga, en un final agónico, y resuelve la eliminatoria con un 3-1 en el global.

El Kirolbet Baskonia se une al Real Madrid en la final de la Liga Endesa, tras eliminar al FC Barcelona Lassa en la prórroga del cuarto partido de las semifinales, en el Palau Blaugrana (82-88).

Ocho años después, los gasteiztarras vuelven a la final de la competición, que se resolverá al mejor de cinco partidos. La cita comienza el miércoles, 13 de junio, en Madrid, con ventaja de campo para los blancos.

Los baskonistas han ido todo el encuentro por delante, pero los de Svetislav Pesic han sido capaces de empatar al término de los 40 minutos y forzar la prórroga gracias a Heurtel y Hanga. El mérito del empate ha sido de Víctor Claver.

La primera ventaja en los últimos 5 ha sido para el Barcelona, que se ha aprovechado del efecto Palau, pero solo ha durado un momento.

Los visitantes han dominado todo el encuentro, pero no ha sabido cerrarlo. El Barcelona se ha dado un chute de moral, con el público de su lado, pero no ha sido determinante. El Baskonia no ha perdido la segunda oportunidad para llegar a la final.

Las pérdidas han condenado al Barcelona Lassa, y el Baskonia ha tenido más temple y acierto en los tiros libres. A pesar de todo, en el tiempo extra ambos equipos han perdido balones para sentenciar.

Los baskonistas tampoco han sido capaces de alcanzar su mejor versión, pero ha aguantado mejor el físico y le ha hecho pagar las pérdidas y desconexiones del Barcelona.

Pedro Martínez jugará su segunda final consecutiva en la competición, segunda contra el Real Madrid. El año pasado ya la ganó con el Valencia Basket, y busca hacer lo mismo con el equipo de Gasteiz y traer el cuarto título de ACB a Álava.

FICHA TÉCNICA

FC Barcelona Lassa: Jackson (-), Navarro (8), Hanga (12), Moerman (5), Tomic (11) —quinteto inicial—; Reynolds (2), Heurtel (16), Sanders (3), Koponen (11), Claver (14).

Kirolbet Baskonia: Granger (2), Beaubois (8), Timma (11), Shengelia (22), Poirier (2) —quinteto inicial—; Vildoza (11), Voigtmann (9), Huertas (8), Janning (14), Diop (1).

Parciales: 16-21, 18-23, 19-15 y 23-17. En la prórroga, 6-12.