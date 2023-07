Baskonia Para la nueva temporada El Baskonia confirma la continuidad de siete jugadores, y plantea un equipo de 13 para la temporada 2023-24 EITB MEDIA Publicado: 06/07/2023 13:24 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2023 14:36 (UTC+2) Raieste, Sedekerskis, Howard, Costello, Kotsar, Marinkovic y Dani Díez continuarán en el conjunto vitoriano, que ya ha fichado a Mannion y a Rogkavopoulos. El Baskonia ha abierto la puerta a Giedraitis y Kurucs, si bien no los descarta. Thompson va a fichar por el Anadolu Efes. Escuchar la página Escuchar la página

Markus Howard seguirá en el Baskonia en la próxima temporada. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak zazpi jokalarik jarraituko dutela baieztatu du, eta 13ko taldea nahi duela azaldu

El Baskonia ha confirmado la continuidad de siete jugadores que formaban parte de su plantilla en la temporada 2022-23, y ha planteado un equipo formado por 13 hombres para la campaña 2023-24. Según ha explicado el director deportivo de la entidad, Félix Fernández, este jueves, Sander Raieste, Tadas Sedekerskis, Markus Howard, Matt Costello, Maik Kotsar, Vanja Marinkovic y Dani Díez van a seguir en el equipo vitoriano, que ya ha fichado a Nico Mannion y a Nikos Rogkavopoulos; el Baskonia, en paralelo, ha abierto la puerta a Rokas Giedraitis y Arturs Kurucs, si bien no los descarta, y ha ratificado, además, que Darius Thompson va a dejar Vitoria-Gasteiz para fichar por el Anadolu Efes.

El Baskonia va a arrancar el 21 agosto, sin Steven Enoch, que tenía una oferta para seguir en el club pero no va a hacerlo: "Es un jugador muy interesante por su físico, sus cualidades, su edad y su pasaporte", ha considerado Félix Fernández, que ha admitido que no han encontrado el mejor rendimiento del estadounidense. "Ni nos lo ha dado ni lo hemos sacado, no es cuestión de buscar culpables", ha matizado, antes de incidir en que "es un jugador a tener en cuenta de cara a futuro", y por eso el Baskonia se ha guardado sus derechos en la ACB.

Sobre Nico Mannion, base italiano que llega al Baskonia con un contrato por dos temporadas, Fernández ha dicho que "es un jugador con mucho talento, que, dentro de un proyecto con estabilidad y confianza, puede ir para arriba. Viene de un proyecto que no es fácil, con muchos jugadores veteranos", ha precisado, respecto a su equipo de origen, el Virtus Bolonia, y ha destacado que su contratación fue rápida.

Respecto a Nikos Rogkavopoulos, lo ha calificado como un jugador "valiente, con rebote, buena mano y descaro". "Tiene un físico importante, y capacidad de crecimiento", si bien "necesita horas de vuelo y forjarse", pero tiene condiciones "para ser un jugador que se sitúe en el Baskonia y conecte con la afición".

A falta de cuatro incorporaciones, Félix Fernández no ha querido entrar en detalles con jugadores concretos que han sonado para el Baskonia este verano, aunque ha confirmado que han seguido la evolución de Khalifa Diop, del Gran Canaria, porque "es interesante, cupo, joven y con gran proyección, y con buen físico".

En torno al entrenador, Joan Peñarroya, el director deportivo del Baskonia ha asegurado que "en ningún momento" tuvieron dudas sobre su continuidad, aunque se dieron "un tiempo para poder hablar y pensar". "Trabajamos desde hace muchos días en la nueva plantilla", ha comentado.