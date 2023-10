Baskonia Euroliga Un desafortunado último cuarto condena al Baskonia a la derrota ante el Bayern Munich (68-76) EITB MEDIA Publicado: 17/10/2023 22:46 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2023 23:18 (UTC+2) El equipo vitoriano, sin demasiada claridad en el juego, ha dominado el marcador hasta los minutos finales, pero en el último periodo únicamente ha sumado seis puntos, y ha caído ante el conjunto alemán, que entrena Pablo Laso. El Baskonia, así, suma un triunfo en tres jornadas en la Euroliga. Escuchar la página Escuchar la página

El Baskonia ha perdido este martes por la noche, en el Buesa Arena, por 68-76, ante el Bayern Munich, en la tercera jornada de la Euroliga de la temporada 2023-24. El equipo vitoriano, sin demasiada claridad en el juego durante el partido, ha dominado el marcador hasta los minutos finales, pero en el último cuarto únicamente ha sumado seis puntos, y ha caído ante el conjunto alemán, que entrena Pablo Laso. De esta forma, el Baskonia suma un triunfo en tres jornadas en la Euroliga, y sigue sin estrenar su casillero como local.

Como ha quedado dicho, la clave del encuentro ha estado en el último cuarto, en el que el Baskonia ha estado lejos de su nivel habitual. En las postrimerías del tercer cuarto, los hombres de Joan Peñarroya ganaban por diez, 62-52; a partir de ahí, hasta el final del partido, el conjunto alemán ha anotado un parcial de 6-24, que ha hecho imposible cualquier intento de la escuadra alavesa por evitar la derrota. El Bayern Munich ha sido mejor en el tramo definitivo del choque, y se ha llevado, de esa forma, el triunfo de Vitoria-Gasteiz.

Baskonia y Bayern Munich llegaban al partido empatados a una victoria, después de dos jornadas de Euroliga ya disputadas. El conjunto entrenado por Pablo Laso superó en su estreno al Alba Berlin, y cayó la semana pasada en la pista del Panathinaikos, en tanto que el Baskonia perdió en el Buesa ante el Real Madrid en la primera jornada y derrotó a domicilio al propio Alba Berlin en su primer encuentro como visitante. Las diferentes escuadras se van ya situando en la clasificación, y el triunfo que estaba en juego esta noche tenía mucho valor en ese camino.

No ha podido jugar demasiado cómodo el Baskonia en el primer cuarto, pero, a pesar de ello, los de Peñarroya han cerrado con ventaja, 22-20, esos diez minutos iniciales. Matt Costello, con cinco puntos, ha liderado en anotación al equipo vitoriano, que ha visto cómo por parte del Bayern Munich ha destacado, ante el aro, con siete puntos, Carsen Edwards. El Baskonia trataba de correr, pero no ha podido hacerlo en muchas ocasiones, ante la buena defensa de la escuadra alemana.

La igualdad ha continuado en el segundo cuarto, en el que el conjunto local ha cobrado una ventaja de hasta siete puntos, a falta de poco más de dos minutos para el descanso, en el 39-32; el Bayern Munich, no obstante, ha reaccionado con brillantez, y, tras un tiempo muerto de Pablo Laso, ha colocado un parcial de 0-7 que ha vuelto a empatar el encuentro. Marinkovic, con un triple, ha vuelto a situar al Baskonia por delante, si bien el equipo visitante ha tenido tiempo para acortar distancias antes del intermedio, al que se ha llegado con un marcador de 42-41 que dejaba todo por decidir para la segunda mitad.

Por momentos, los de Joan Peñarroya han desbordado a su rival en el tercer cuarto. Ese periodo ha tenido un ritmo más vivo, y, en él, el Baskonia ha podido hacer su juego con más claridad. Marinkovic ha acertado desde la línea de tres, y Kotsar, muy firme en defensa, ha empujado al equipo hacia adelante. La escuadra vitoriana ha llegado a tener una ventaja de hasta diez puntos, 62-52, que parecía romper el partido, pero el Bayern Munich ha vuelto a responder, con un 0-5 en los minutos finales que dejaba el resultado, a falta de diez minutos, en 62-57.

Ese arreón del equipo visitante ha sido crucial, y ha marcado lo que estaba por venir. El Baskonia se ha mostrado bloqueado en el último cuarto, no ha podido afinar en ataque ni tampoco ha cerrado bien en defensa. Se ha quedado en solo seis puntos totales, y ha visto cómo el Bayern Munich, primero, empataba a 64, cómo seguidamente se ponía por delante, después de muchos minutos sin hacerlo, y cómo ampliaba y mantenía su renta jugando con la cabeza fría, con temple, con la precisión que el Baskonia no ha podido encontrar. El 68-76 final, así, ha supuesto una decepción, porque la escuadra baskonista ha tenido el partido en su terreno, pero no ha sabido rematar y lo ha pagado caro.

Ficha Técnica

68 - Baskonia (22+20+20+6): Miller-McIntyre (5), Howard (4), Sedekerskis (10), Costello (8) y Kotsar (6) -cinco inicial-, Mannion (5), Raieste (-), Rogkavopoulos (-), Marinkovic (13), Diop (7) y Moneke (10).

76 - Bayern Munich (20+21+16+19): Bolmaro (6), Edwards (14), Bonga (2), Gillespie (8) y Booker (8) -cinco inicial-, Obst (3), Weiler-Babb (4), Francisco (12), Giffey (11), Wimberg (-), y Brankovic (8).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Ioannis Foufis (Grecia) y Josip Radojkovic (Croacia). Han señalado falta antideportiva a los visitantes Booker (min.16) y Gillespie (min.23). Han eliminado por faltas personales a Mannion (min.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena ante 7542 espectadoras y espectadores. Tadas Sedekerskis ha cumplido 100 partidos en la Euroliga.