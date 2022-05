Baloncesto 87-98 El Lenovo Tenerife de Vidorreta gana su segunda Liga de Campeones en Bilbao I. G. | EITB MEDIA Publicado: 08/05/2022 22:44 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2022 23:07 (UTC+2) El cuadro canario, a las órdenes del técnico bilbaíno, ha conquistado su segundo título europeo para alimentar una temporada gloriosa con los 'playoffs' de la Liga Endesa como traca final. Escuchar la página Escuchar la página

El Lenovo Tenerife celebrando la victoria. Imagen: EFE

El Lenovo Tenerife del bilbaíno Txus Vidorreta se ha impuesto por 87-98 al BAXI Manresa en la final de la Liga de Campeones celebrada en el Bilbao Arena, gracias a una gran segunda parte.



El cuadro canario, campeón del torneo en su primera edición en 2017, ha conquistado su segundo título europeo para alimentar una temporada gloriosa con los 'playoffs' de la Liga Endesa como traca final. Un 17-33 en el tercer cuarto ha marcado el partido.



De inicio, ambos equipos han salido con mucho afán ofensivo, con Salin y Moneke muy enchufados.



El paso por vestuarios no ha sentado bien a los de Pedro Martínez, mientras Txus Vidorreta lograba levantar la defensa de su equipo para marcar diferencias. Wiltjer y Doornekamp se han sumado al acierto que ha ido dejando atrás al Manresa, lejos de dar la campanada.



En su primera final continental, los de El Bages no se han ido sin pelear, pero no ha sido suficiente para llevarse la victoria. Huertas (13 puntos y 14 asistencias) ha sido el mejor del partido.