Ivana Raca, nuevo fichaje del IDK Euskotren

Euskaraz irakurri: Ivana Raca, IDK Euskotreneko jokalari berria

El IDK Euskotren ha fichado a Ivana Raca. La jugadora serbia llega a San Sebastián procedente del equipo italiano proveniente Allianz Geas Sesto San Giovanni. Tiene 22 años y mide 1,88 metros de altura.

Raca se desenvuelve bien en las posiciones de pivot y alero. La nueva jugadora del IDK Euskotren promedió 12,4 puntos 5,6 rebotes y 2 asistencias por partido en la Lega de Italia.

