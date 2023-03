Baloncesto LIGA FEMENINA ENDESA Lointek Gernika se adjudica el derbi ante Kutxabank Araski (64-58) A. A. | EITB MEDIA Publicado: 11/03/2023 21:45 (UTC+1) Última actualización: 11/03/2023 21:48 (UTC+1) Pese a que las vizcaínas han llevado el control durante casi todo el encuentro, las vitorianas se han puesto por delante a tres minutos del final. No obstante, en el tramo decisivo el equipo dirigido por Ana Montañana se ha mostrado más sólido, y se ha llevado la victoria. Escuchar la página Escuchar la página

Sofia Da Silva lanza a canasta ante la oposición de Chatrice White. Foto: Lointek Gernika Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak eskuratu du Kutxabank Araskiren aurkako derbia (64-58)

Lointek Gernika Bizkaia ha ganado a Kutxabank Araski el derbi vasco disputado en la cancha de Maloste en la 25ª jornada de la Liga Femenina Endesa (64-58). El encuentro era importante para ambos equipos, puesto que los dos se encuentran inmersos en la lucha por clasificarse a los play-off, y únicamente había una victoria de separación entre ambas escuadras (a favor de las de Gernika) antes del inicio de la jornada.

En cuanto al partido, las vizcaínas han dominado el primer (20-16) y el segundo cuarto (10-6), de manera que el equipo dirigido por Ana Montañana ha llegado al descanso con una cómoda renta de ocho puntos (30-22).

Sin embargo, a la vuelta de vestuarios las alavesas han seguido trabajando, y las diferencias en el marcador se han ido acortando paulatinamente. De esta forma, al final del tercer cuarto la diferencia era de seis puntos (44-38) y, posteriormente, cuando apenas restaban tres minutos para el final del enfrentamiento, las de Made Urieta han sido capaces de adelantarse en el marcador por primera y única vez en el duelo (50-51).

No obstante, las locales no se han puesto nerviosas, y no han tardado en volver a remontar hasta abrir un hueco de ocho puntos (64-56) a falta de menos de un minuto para el término del derbi. Finalmente, la victoria se ha quedado en Maloste (64-58) en lo que supone la 14ª victoria para el Lointek. Araski, por su parte, se queda con 12.

Por parte del Gernika, Sandra Ygueravide (16 puntos) y Andrijana Cvitcovic (14) han sido las que más han aportado a su equipo en ataque. En el cuadro visitante han destacado Tanaya Atkinson (12 puntos) y María Asurmendi (10 puntos).