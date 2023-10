Baloncesto EuroCup Una gran segunda parte impulsa al Lointek Gernika hacia la victoria (78-59) ante el Zaglebie Sosnowiec EITB MEDIA Publicado: 25/10/2023 21:54 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2023 23:47 (UTC+2) El conjunto vizcaíno, de esta forma, obtiene su primer triunfo en la EuroCup, y se sitúa, provisionalmente, en segunda posición de su grupo. Las de Lucas Fernández han basado su victoria en una notable segunda mitad, sobre todo en el tercer periodo, cuando han roto el partido. Escuchar la página Escuchar la página

Jugando con garra y con acierto, el Lointek Gernika ha superado a su rival

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak 78-59 menderatu du Zaglebie Sosnowiec, bigarren zati bikaina jokatuta

El Lointek Gernika Bizkaia ha ganado este miércoles por la noche, en Maloste, por 78-59, al Zaglebie Sosnowiec, en la tercera jornada de la fase de grupos de la EuroCup. El conjunto vizcaíno, de esta forma, obtiene su primer triunfo en la competición, y se sitúa, provisionalmente, en segunda posición de su grupo. Las de Lucas Fernández han basado su victoria en una notable segunda parte, sobre todo en el tercer periodo, cuando han roto el partido, con un parcial de 16-0.

Después de caer, la semana pasada, también en Maloste, ante el Lattes Montpellier, el partido era crucial para el equipo de Gernika-Lumo, al igual que para el conjunto polaco. Ambos habían sido derrotados por la escuadra francesa, que apunta al primer puesto del grupo, por lo que la victoria de esta noche suponía tomar ventaja en la clasificación y dar primero en la lucha que se vaticina entre ellos. Era una noche europea de mucho nivel, un reto muy importante, y se ha notado en el ambiente que presidía en pabellón, pleno de ilusión, pero también de tensión y responsabilidad.

El primer cuarto ha sido igualado hasta su tramo final. El Zaglebie ha tratado de tomar las riendas en el marcador, pero el Lointek Gernika se ha mantenido siempre cerca, sin dejar que su rival se despegase. Así, con 13-13, dos triples consecutivos de las de Lucas Fernández han situado un esperanzador 19-13 en el electrónico de Maloste, que ha visto cómo sus jugadoras ganaban también por seis puntos, 21-15, al término del primer periodo.

El segundo cuarto ha contado con dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas, el Lointek Gernika, con un juego rápido y ágil y con superioridad en el rebote, ha establecido una diferencia de hasta 15 puntos, en el 37-22. Parecía que el conjunto vizcaíno estaba en disposición de dominar, pero la reacción del Zaglebie ha sido brillante, con un parcial de 0-12 que ha dejado las cosas en 37-34, tres puntos de ventaja para la escuadra de Gernika-Lumo, cuando las jugadoras han ido a vestuarios para el descanso.

Pese a que los primeros compases no han sido buenos, y, de hecho, la escuadra polaca ha logrado incluso ponerse por delante (37-38), el tercer cuarto ha sido excelente por parte del Lointek Gernika. Las de Lucas Fernández han conseguido no solo alcanzar de nuevo una renta de quince puntos (53-38, al final de este tercer periodo), sino que, además, han logrado que su rival solo anote cuatro puntos más de los que tenía al descanso. Por momentos, el equipo vasco ha desbordado al conjunto polaco, que no ha podido hacer nada ante la brillante defensa y la garra exhibidas por las locales.

Lanzadas ya hacia el triunfo, las jugadoras del conjunto vizcaíno no han pasado apuros en el último cuarto; es más, han sabido ampliar su ventaja, lo que puede ser importante, habida cuenta de que podría darse el caso de que el basketaverage determine que alguno de los dos equipos logre la clasificación para la siguiente fase. Así las cosas, el 78-59 final es significativo, y resume correctamente lo visto en la cancha de Maloste, donde el Lointek Gernika ha sido superior y ha sumado una victoria de prestigio.

Ficha técnica

78.- Lointek Gernika (21+16+16+25): Ariztimuño, Berger (13), Nikitinaite (21), Milapie (5) y Silva (9) -cinco inicial- Bradford (16), Alberdi, Buch (5), Flores (2) y Madera (7).

59.- Zagelbie Sosnowiec (15+19+4+21): Jones (5), Wadoux (17), Zempare (12), Marciniak y Dornstauder (18) -cinco inicial- Jasiulewicz (5) y Wnorowska (2).

Parciales: 21-15, 37-34 (descanso), 53-38 y 78-59 (final).

Árbitros: James Kerry Dominique (Gibraltar), José Pedroso (Portugal) y Josh Bowe (Gran Bretaña). Han eliminado por cinco faltas a Milapie (m.38).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la EuroCup, disputado en Maloste, que ha estado prácticamente lleno.