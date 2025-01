Baloncesto Copa de la Reina Spar Girona-Lointek Gernika, en la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de la Reina EITB MEDIA Publicado: 14/01/2025 13:52 (UTC+1) Última actualización: 14/01/2025 13:57 (UTC+1) El equipo de Gernika-Lumo jugará el jueves, 20 de marzo, en Zaragoza. Las semifinales se disputarán el sábado y la final, el domingo, 23 de marzo. El equipo Lointek Gernika, el día de su presentación Whatsapp

El Lointek Gernika se enfrentará al Spar Girona, en la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa de la Reina de baloncesto, según el sorteo llevado a cabo este martes.

Los encuentros tendrán lugar en Zaragoza, entre el jueves 20 y el domingo 23 de marzo, y así es como ha quedado el cuadro completo:

La eliminatorias A y B se jugarán el jueves, mientras que las eliminatorias C y D lo harán en la tarde-noche del viernes.

- Eliminatoria A: Spar Girona vs. Lointek Gernika

- Eliminatoria B: Valencia Basket vs. Ozono Global Jairis

- Eliminatoria C: Perfumerías Avenida vs. Movistar Estudiantes

- Eliminatoria D: Casademont Zaragoza vs. Spar Gran Canaria

Las dos primeras eliminatorias de cuartos de final (A y B), emparejarán a los equipos vencedores en la semifinal 1, mientras que los vencedores de las otras dos eliminatorias (C y D), se enfrentarán en la semifinal 2. Por último, los equipos ganadores de estas dos semifinales se enfrentarán en la final del domingo, 23 de marzo.