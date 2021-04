La París-Roubaix se retrasa a octubre por la covid-19

La clásica París-Roubaix, prevista inicialmente para el próximo 11 de abril, se disputará finalmente el 2 de octubre "por el contexto de la pandemia de la covid-19", indicaron la UCI y los organizadores.

La decisión afecta también a la carrera femenina, programada el mismo fin de semana para su primera edición y que tendrá lugar el 3 de octubre, indicaron en un comunicado.

El retraso de la Reina de las clásicas del calendario ciclista se decidió de acuerdo con todos los actores implicados y después de que el Gobierno francés prohibiera disputarse en abril, señaló la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El presidente de la UCI, David Lappartient, mostró su satisfacción por el hecho de poder salvar la París-Roubaix este año, por lo que consideró "capital" que se haya encontrado una nueva fecha "a la altura del estatus de esta prueba mítica tan apreciada por corredores y aficionados".

Christian Prudhomme, responsable de ciclismo de ASO, organizador de la prueba, también consideró esencial que una prueba con tanto respaldo popular pueda disputarse a lo largo del año y que se mantenga la prueba femenina.

PARIS-ROUBAIX AND PARIS-ROUBAIX FEMMES POSTPONED TO OCTOBER



The organisers of Paris-Roubaix and Paris-Roubaix Femmes have recognised the Préfecture des Hauts de France’s decision to request the postponement of the events that had been scheduled to take place on the 11th April. pic.twitter.com/WGqcw1MiwR