Alex Aranburu correrá en el Movistar durante las tres próximas temporadas

El Movistar Team ha anunciado este miércoles el fichaje del ciclista Alex Aranburu para las próximas tres campañas (2022-2024). El ezkiotarra llega del Astana y se convierte en el tercer fichaje del equipo después del navarro Óscar Rodríguez (también procedente del Astana) y el alemán Max Kanter que llega del DSM.

"Conozco ya a bastante gente del equipo y creo que tendremos muy buen ambiente entre los compañeros. Llego con mucha ilusión para afrontar las próximas temporadas en las que quiero seguir creciendo como ciclista y como persona", expresó el corredor guipuzcoano de 26 años a través de un comunicado publicado este miércoles por la escuadra telefónica.

Tras su debut como profesional en 2016 con el Murias y tres años en los que vistió el maillot del Caja Rural (2017-2019) Aranburu llegó al World Tour con el Astana donde consiguió entre otros logros ser séptimo en las últimas dos Milán-San Remo y ganar una etapa de la Itzulia Basque Country.

"Espero poder ir mejorando cada año un poco, como hasta ahora, y que entre todos podamos conseguir cosas bonitas", señaló el Aranburu.

