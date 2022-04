Geoffrey Bouchard, primer líder de la carrera; Pello Bilbao, segundo

La primera etapa del Tour de los Alpes se ha disputado entre Cles y Primiero / S. Martino di Castrozza (160.9 km).

El ganador ha sido Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team) que ha llegado en solitario y a 5 segundos el grupo de los favoritos encabezado por el vizcaíno Pello Bilbao (Bahrain - Victorious).

CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA Y GENERAL

1. BOUCHARD Geoffrey (AG2R Citroen Team) 4:12:22

2. BILBAO Pello (Bahrain - Victorious) 0:05

3. BARDET Romain (Team DSM) 0:05

4. ALBANESE Vincenzo (EOLO-Kometa) 0:05

5. GALL Felix (AG2R Citroën Team) 0:05

6. TESFATSION Natnael (Drone Hopper - Androni Giocattoli) 0:05

7. PORTE Richie (INEOS Grenadiers) 0:05

8. SIVAKOV Pavel (INEOS Grenadiers) 0:05

9. STORER Michael (Groupama - FDJ) 0:05

10. CAICEDO Jonathan Klever (EF Education-EasyPost) 0:05

¿ @PelloBilbao1990 : “We showed that we can do great things in this race” @Tourof_TheAlps



¿¿¿#RideAsOne #TotA #LiveUphill pic.twitter.com/AizEs46uFj