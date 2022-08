Ciclismo 15 TEMPORADAS COMO PROFESIONAL Mikel Nieve anuncia su retirada al final de esta temporada A. A. | EITB MEDIA Publicado: 30/08/2022 12:46 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2022 13:20 (UTC+2) El ciclista navarro del Caja Rural dejará de competir en lo más alto tras 15 años como profesional. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Mikel Nieve celebra su triunfo de etapa en el Giro 2018. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Denboraldi amaieran erretiroa hartuko duela iragarri du Mikel Nievek

El ciclista navarro Mikel Nieve (Leitza, 1994) ha anunciado este martes, a través de una nota difundida en sus redes sociales, que dejará de competir profesionalmente al final de la presente temporada.

El actual componente del equipo Caja Rural ha explicado que, tras cumplir 15 años como profesional y haber recorrido las mejores carreras, a finales de este año ha llegado la hora de despedirse del ciclismo profesional.

En su mensaje de despedida, Nieve ha querido mostrar su agradecimiento para con la su familia, amigos, compañeros de equipo, staff técnico de los respectivos equipos en los que ha corrido, aficionados y organizadores. No obstante, ha tenido un recuerdo especial para su familia más cercana: " Pero en especial quiero agradecer sobre todo a mi padre, al que tanto echo en falta, y mi madre, que me han dado todo durante toda mi vida. También a mi hermano, que siempre me ha apoyado y ayudado, y mi hijo Danel ".

El leitzarra comenzó a competir como profesional en el Orbea en 2008. Desde allí dio el salto al Euskaltel Euskadi al año siguiente, donde paso cinco temporadas. Después conoció escuadras como Team Sky, Mitchelton Scott y BikeExchange (mismo equipo que el anterior, pero con cambio de patrocinador), y finalmente esta temporada firmó con el Caja Rural donde se retirará.

El ciclista navarro ha conseguido cinco victorias de etapa en profesionales, todas de prestigio: tres en el Giro de Italia (2011, 2016 y 2018), una en la Vuelta a España (2010) y otra en el Criterium Dauphiné (2014). También obtuvo el premio al mejor escalador del Giro en 2016. En cualquier caso, más que por las victorias conseguidas, ha sido apreciado sobremanera por el enorme trabajo realizado como gregario de total confianza en favor de los jefes de fila de sus equipos.

Equipos en los que ha militado Mikel Nieve:

Orbea-Oreka SDA (2008)

Euskaltel-Euskadi (2009-2013)

Team Sky (2014-2017)

Mitchelton Scott / BikeExchange (2018-2021)

Mitchelton-Scott (2018-2020)

Team BikeExchange (2021)

Caja Rural-Seguros RGA (2022)