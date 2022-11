Ciclismo DEJA EL MOVISTAR Iñigo Elosegui ficha por el Kern Pharma AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 02/11/2022 12:21 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2022 12:48 (UTC+1) El ciclista de Zierbena se incorpora al equipo navarro tras militar en Movistar las tres últimas temporadas. Escuchar la página Escuchar la página

Anuncio del fichaje de Iñigo Elosegui por el Kern Pharma. Foto: @EqKernPharma Whatsapp

El ciclista Iñigo Elosegui (Zierbena, 1998) formará parte del conjunto navarro Equipo Kern Pharma a partir de la temporada 2023, en un regreso a 'casa' tras formar parte del Movistar Team durante las tres últimas campañas.

"El Equipo Kern Pharma anuncia su último fichaje para la temporada 2023, el vasco Iñigo Elosegui", confirmó el equipo navarro perteneciente a la categoría UCI ProTeam, la segunda categoría del ciclismo profesional.

Elosegui conoce la estructura del Kern Pharma tras formarse en el Equipo Lizarte, conjunto sub-23 de la Asociación Deportiva Galibier. Y regresa después de pasar a profesional de la mano del Movistar Team (UCI WorldTeam).

"Es un corredor que encaja bien con nosotros porque tiene mucha calidad, es generoso, piensa en el bien común y compartimos el objetivo de hacer más grande cada día al equipo. Disfrutamos y sufrimos juntos la etapa sub-23 y a eso es a lo que aspiramos ahora, pues estamos encantados de que nuestros caminos se vuelvan a unir", aseguró el manager general del conjunto navarro, Juanjo Oroz.

Por su parte, el ciclista aseguró estar "muy contento" con este fichaje. "Desde que salí de la estructura pensaba en volver y siento emoción con este cambio. He trabajado con el grupo de gente que rodea al conjunto y son los mejores que me he encontrado. Sabiendo lo ambiciosos que son, me parece que es el sitio ideal para crecer juntos", añadió el corredor vizcaíno.