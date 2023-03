Ciclismo Strade Bianche 2023 Pidcock se impone en la Strade Bianche masculina con una demostración de fuerza; Pello Bilbao, séptimo Agencias | EITB Media Publicado: 04/03/2023 17:15 (UTC+1) Última actualización: 04/03/2023 18:01 (UTC+1) Thomas Pidcock ha sido el ganador de la carrera italiana tras llegar a la meta en solitario. El británico ha aventajado en 20 segundos a Madouas y en 22 a Benoot. El ciclista vasco Pello Bilbao ha sido séptimo a 1'04" del vencedor. Escuchar la página Escuchar la página

Thomas Pidcock levanta los brazos para festejar el triunfo. Foto: @StradeBianche

Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) se impuso en la Strade Bianche de categoría masculina este sábado 4 de marzo con una demostración de fuerza en un ataque que inició a más de 40 kilómetros de la meta, recortando la ventaja con los escapados en una cabalgada que alargó hasta la meta con un ritmo que nadie pudo aguantar.

El campeón cruzó la meta con ambos brazo en alto, celebrando un una victoria consagratoria a sus 23 años en esta 'clásica del sterrato', su primera gran clásica, en la que el francés Valentin Madouas (Groupama-FDJ) y el belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) completaron el podio, tras cruzar la línea de meta a 20 y 22 segundos del británico respectivamente. El ciclista vasco Pello Bilbao (Bahrain Victorious) fue séptimo a 1'04" de Pidcock.

El recorrido de 184 kilómetros comenzó sin sobresaltos, intercalando las reconocibles calzadas blancas de tierra que dan nombre a la competición con los tramos de carretera. Entre el polvo generado por las ruedas, emergió Iván Romero (Movistar), en su debut en la Strade Bianche, para liderar la primera fuga considerable, a 91 kilómetros de la meta. Le acompañaron De Marchi (Jayco AlUla) y Bystrom (Intermarché-Circus-Wanty), a casi cinco minutos del pelotón en el que rodaban los favoritos, agazapados esperando el momento justo para dar la pedalada clave.

Mientras el pelotón recortaba a los escapados, con Iván Romero pugnando por mantener la fuga, llegó la caída de su compatriota Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) a falta de 63 kilómetros para el final que, aunque pudo reincorporarse fácilmente, no terminó de reengancharse al ritmo de los candidatos a la victoria.

No pudo aguantar Romero, a sus 19 años, el ritmo que él mismo había impuesto y se cayó de la cabeza de carrera justo dos kilómetros antes de que el protagonista de la tarde en Siena empezara su particular exhibición. Atacó en un descenso Pidcock, con velocidad, aprovechando la pendiente para escaparse del pelotón en la grava. En un visto y no visto se colocó rueda con rueda con De Marchi y Bystrom, que se habían adjudicado el liderazgo de la fuga hasta la llegada del joven británico, que no dejó de tirar. El ataque de Thomas Pidcock provocó a un Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) que intentó sorprender con un ataque infructífero, pero que generó que Pello Bilbao siguiera su estela y formara un nuevo grupo reducido que se colocó a tan solo veinte segundos de la cabeza de carrera.

Pero la carrera ya estaba vista para sentencia. Así lo quiso Pidcock, que poco se preocupó de mirar hacia atrás sabedor de que con ese ritmo era imposible que alguien le diera caza. Todos los cambios se dieron por detrás del líder. Los pelotones se unieron, recortaron tiempo, se volvieron a alejar.

Pidcock gestionó las últimas subidas del Colle Pinzuto y se introdujo ya en el último kilómetro con casi treinta segundos de margen, jaleado por el público italiano que celebró la victoria de una nueva perla del ciclismo, que con 23 años ya atesora una etapa del Tour de Francia y una Strade Bianche, además de un campeonato del mundo del ciclocrós o una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la modalidad de campo a través.

Clasficación:

1 - PIDCOCK Thomas (Ineos) 4:31:41

2 - MADOUAS Valentin (Groupama) + 0:20

3 - BENOOT Tiesj (Jumbo) + 0:22

4 - COSTA Rui (Intermarché) + 0:23

5 - VALTER Attila (Jumbo) m. t.

6 - MOHORIC Matej (Bahrain) + 0:34

7 - BILBAO Pello (Bahrain) + 1:04

8 - GRÉGOIRE Romain (Groupama) + 1:18

9 - FORMOLO Davide (UAE) + 1:23

10 - KRON Andreas (Lotto) + 1:35