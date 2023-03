Ciclismo Cuarta etapa Pogacar gana en La Loge des Gardes, logra el liderato de la París-Niza, y saca 43 segundos a Vingegaard EITB MEDIA Publicado: 08/03/2023 16:56 (UTC+1) Última actualización: 08/03/2023 18:18 (UTC+1) El ciclista esloveno del UAE Team Emirates ha realizado una espectacular subida al puerto de primera categoría en el que ha terminado la cuarta etapa de la carrera; solo David Gaudu ha podido estar a su altura en la última ascensión. Vingegaard ha sido sexto. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Pogacarrek La Loge des Gardesen irabazi du, eta Paris-Nizako lehen postuan jarri da

El ciclista esloveno del UAE Team Emirates Tadej Pogacar ha ganado este miércoles la cuarta etapa de la París-Niza 2023, que ha finalizado en La Loge des Gardes, un puerto de primera categoría, y, además, ha conseguido situarse como líder de la carrera y, en consecuencia, enfundarse el maillot amarillo. Pogacar ha realizado una espectacular subida al puerto en el que ha terminado la jornada, y solo el corredor bretón del Groupama-FDJ David Gaudu ha podido estar a su altura en la última ascensión. El ciclista danés del Jumbo-Visma Jonas Vingegaard, gran rival de Pogacar para el triunfo final en la París-Niza, ha sido sexto en la etapa y ha perdido 43 segundos con respecto al nuevo líder de la prueba.

Tras la contrarreloj por equipos del martes, en la que el Jumbo-Visma hizo buenos los pronósticos, se adjudicó la victoria y marcó las primeras diferencias significativas en la carrera, el final en alto de la cuarta etapa prometía batalla entre los hombres más fuertes, y así ha ocurrido. El UAE Team Emirates de Pogacar se ha encargado de que la escapada del día, en la que ha estado presente el líder la montaña Jonas Gregaard (la de la montaña es la única clasificación individual que no comanda el esloveno), haya quedado neutralizada antes del inicio de la ascensión a La Loge des Gardes. Con casi siete kilómetros de subida y una pendiente media del 7,1 %, el grupo de favoritos no ha tardado en verse reducido hasta apenas una docena de integrantes, entre los que no estaba Magnus Cort Nielsen, que ha llevado este miércoles el maillot amarillo que logró el martes.

Jonas Vingegaard ha sido el primero en atacar, a falta de unos cuatro kilómetros, y ha logrado abrir hueco, pero Pogacar ha saltado a su rueda de inmediato y lo ha alcanzado con rapidez. Ambos corredores han permanecido en cabeza durante unos metros, pero el grupo enseguida ha llegado a su altura, y en ese momento ha acelerado David Gaudu, que se ha lanzado hacia adelante con decisión. El corredor del Groupama-FDJ, pedaleando a buen ritmo, ha conseguido una ventaja de unos 15 segundos, y ha sido ahí cuando Tadej Pogacar se ha deshecho de la vigilancia de Vingegaard y se ha situado en cabeza de carrera, junto a Gaudu.

A partir de ahí, hasta la llegada, Pogacar y Gaudu han ido aumentando su ventaja, en tanto que, por detrás, Vingegaard no conseguía reaccionar y era alcanzado, además, por otros corredores, como el suizo del Bahrain-Victorious Gino Mäder. En la meta, Pogacar superaba con facilidad en el esprint a Gaudu, logrando así, además del triunfo en la etapa, la bonificación para la general, y Vingegaard ha entrado 43 segundos después, en sexta posición.

En la general, además del liderato de Pogacar, el segundo lugar de Gaudu, con diez segundos de desventaja, y la tercera posición de Vingegaard, que tiene 44 segundos perdidos con respecto al líder, destaca la duodécima plaza de Ion Izagirre (Cofidis), que está a dos minutos de Pogacar. Su hermano Gorka (Movistar) está en el puesto 37, a 5:56, y Omar Fraile (INEOS) se halla un puesto por debajo de Gorka Izagirre y con un segundo más perdido que el guipuzcoano. Imanol Erviti (Movistar) está en el puesto 97, a 23:31.

