La húngara Blanka Vas lidera la Vuelta a Suiza tras ganar la 1ª etapa al esprint

Euskaraz irakurri: Blanka Vas hungariarra da Suitzako Itzuliko liderra, lehenengo etapa esprintean irabazita

La ciclista húngara Blanka Vas es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras imponerse al esprint en la 1ª etapa, una jornada con un recorrido de 56 kilómetros, con principio y final en Weinfelden.

La protagonista del día ha sido la suiza Elise Chabbey, que ha permanecido escapada en solitario la mayor parte de la etapa con diferencias en torno al minuto. Su aventura ha terminado a apenas 4 kilómetros del final, cuando ha sido neutralizada por un pelotón del que tiraba el SD Works.

El equipo de Demi Vollering ha controlado bien la carrera en el tramo final y la victoria al esprint se la ha llevado una de sus integrantes, la húngara Blanka Vas, por delante de Arlenis Sierra, Eleanora Gasparrini y Demi Vollering.

El domingo se disputa la segunda etapa, una contrarreloj de 26 kilómetros de recorrido en la que Blanka Vas saldrá vestida de amarillo.

Clasificación de la etapa

1-. VAS Blanka (SD Worx) 1:24:09

2-. SIERRA Arlenis (Movistar) m. t.

3-. GASPARRINI Eleonora (UAE) m. t.

4-. VOLLERING Demi (SD Worx) m. t.

5-. LONGO BORGHINI Elisa (Trek) m. t.

6-. SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka (Canyon) m. t.

7-. ROSEMAN-GANNON Ruby (Jayco) m. t.

8-. REUSSER Marlen (SD Worx) m. t.

9-. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) m. t.

10-. JASKULSKA Marta (Liv Racing) + 0:04

Clasificación general

1-. VAS Blanka (SD Worx) 1:23:59

2-. SIERRA Arlenis (Movistar) + 0:04

3-. GASPARRINI Eleonora (UAE) + 0:06

4-. REUSSER Marlen (SD Worx) + 0:08

5-. VOLLERING Demi (SD Worx) + 0:09

6-. LONGO BORGHINI Elisa (Trek) + 0:10

7-. SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka (Canyon) m. t.

8-. ROSEMAN-GANNON Ruby (Jayco) m. t.

9-. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) m. t.

10-. HANSON Lauretta (Trek) + 0:11

