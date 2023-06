Blanka Vas hungariarra da Suitzako Itzuliko liderra, lehenengo etapa esprintean irabazita

Blanka Vas hungariarra Suitzako Itzuliko lehen etapan gailendu da eta, ondorioz, bera da sailkapen nagusiko lehen liderra. Guztira, 56 kilometroko ibilbidea egin dute txirrindulariek Weinfeldenen hasi eta amaituta.

Etapako protagonista Elise Chabbey izan da. Tropel nagusitik atera da eta ibilbide gehiena ihes eginda egin du, minutu bateko aldearekin. Helmugarako lau kilometrora harrapatu dute, SD Works taldeak egindako lanari esker.

Demi Volleringen taldeak lasterketa kontrolpean izan du azken kilometroetan eta egindako lanak saria izan du Blanka Vasek esprinta irabazita. Arlenis Sierra, Eleanora Gasparrini eta Demi Vollering bere atzetik sartu dira.

Igandean 26 kilometroko erlojuaren kontrako saioa egingo dute.

Etapako sailkapena

1-. VAS Blanka (SD Worx) 1:24:09

2-. SIERRA Arlenis (Movistar) d. b.

3-. GASPARRINI Eleonora (UAE) d. b.

4-. VOLLERING Demi (SD Worx) d. b.

5-. LONGO BORGHINI Elisa (Trek) d. b.

6-. SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka (Canyon) d. b.

7-. ROSEMAN-GANNON Ruby (Jayco) d. b.

8-. REUSSER Marlen (SD Worx) d. b.

9-. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) d. b.

10-. JASKULSKA Marta (Liv Racing) + 0:04

Sailkapen nagusia

1-. VAS Blanka (SD Worx) 1:23:59

2-. SIERRA Arlenis (Movistar) + 0:04

3-. GASPARRINI Eleonora (UAE) + 0:06

4-. REUSSER Marlen (SD Worx) + 0:08

5-. VOLLERING Demi (SD Worx) + 0:09

6-. LONGO BORGHINI Elisa (Trek) + 0:10

7-. SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka (Canyon) d. b.

8-. ROSEMAN-GANNON Ruby (Jayco) d. b.

9-. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) d. b.

10-. HANSON Lauretta (Trek) + 0:11

