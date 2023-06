Marlen Reusser gana la contrarreloj y es la nueva líder de la Vuelta a Suiza

Euskaraz irakurri: Marlen Reusser da Suitzako Itzuliko lider berria, erlojupekoa irabazita

La campeona europea Marlen Reusser se ha impuesto en la contrarreloj de 2ª etapa del Tour de Suiza, superando a su compañera de equipo SD Worx Demi Vollering en ocho segundos y a Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) en 16.

La primera corredora en establecer un tiempo de referencia ha sido la debutante Anna Kiesenhofer (Israel-Premier Tech-Roland). Brodie Chapman (Trek-Segafredo) ha sido la primera en superar el tiempo de la austríaca, y así se ha mantenido hasta que Longo Borghini ha llegado a la meta.

La campeona italiana de contrarreloj había marcado los mejores tiempos en los dos puntos intermedios, pero al final ha sido superada primero por Vollering y luego por Reusser.

Con la victoria de etapa, la 21ª victoria consecutiva de SD Worx, Reusser también le quita el maillot amarillo de líder a su compañera de equipo Blanka Vas.

Clasificación de la etapa

1-. REUSSER Marlen (SD Worx) 0:36:42

2-. VOLLERING Demi (SD Worx) + 0:08

3-. LONGO BORGHINI Elisa (Trek) + 0:16

4-. CHAPMAN Brodie (Trek) + 1:13

5-. KRAAK Amber (Jumbo) + 1:27

6-. KIESENHOFER Anna (Israel) + 1:30

7-. STEELS Claire (Israel) + 1:57

8-. LABOUS Juliette (DSM) + 2:01

9-. SPRATT Amanda (Trek) + 2:04

10-. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) + 2:05

Clasificación general

1-. REUSSER Marlen (SD Worx) 2:00:49

2-. VOLLERING Demi (SD Worx) + 0:09

3-. LONGO BORGHINI Elisa (Trek) + 0:18

4-. CHAPMAN Brodie (Trek) + 1:25

5-. KRAAK Amber (Jumbo) + 1:39

6-. NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) + 2:07

7-. ROSEMAN-GANNON Ruby (Jayco) + 2:08

8-. CHABBEY Elise (Canyon) + 2:12

9-. LABOUS Juliette (DSM) + 2:13

10-. STEELS Claire (Israel) + 2:15

First stage win at Tour de Suisse Women for Marlen Reusser¿¿

.#tds2023 #tourdesuissewomen @teamsdworx pic.twitter.com/3cBWIPQofD