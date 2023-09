Annemiek van Vleuten, una de las mejores de la historia, se retira a los 40 años con un palmarés de leyenda

Euskaraz irakurri: Annemiek van Vleuten handiak erretiroa hartu du, 40 urte dituela, palmares ikaragarria lortuta

La ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten, una de las mejores corredoras de la historia, si no la mejor, disputó el pasado domingo, 10 de septiembre, su última carrera como profesional, antes de su retirada. Van Vleuten, que el próximo 8 de octubre cumplirá 41 años, atesora en su carrera deportiva un palmarés de leyenda, que incluye triunfos en todas las carreras del máximo prestigio a nivel internacional, para un total, impresionante, de 104 victorias.

Annemiek van Vleuten nació en la localidad de Vleuten, en Países Bajos, y debutó como profesional en 2007, con 24 años. En su trayectoria, ha pertenecido, siempre en la élite, a los equipos Vrienden van het Platteland, DSB Bank, Nederland bloeit, Rabobank, Bigla, Orica, Mitchelton, y, desde 2021, Movistar. Ganó su primera carrera como profesional el 11 de abril de 2010, en la Novilon Eurocup Ronde van Drenthe, y, desde entonces, en los siguientes 12 años, no ha hecho sino agrandar un historial de triunfos que la sitúa, junto a otras grandes como las también neerlandesas Marianne Vos y Anna van der Breggen, la francesa Jeannie Longo y la alemana Judith Arndt, entre las mejores de todos los tiempos.

Van Vleuten, entre sus resultados, presenta un triunfo en el Tour de Francia, en 2022, cuatro victorias en la general del Giro de Italia, en 2018, 2019, 2022 y 2023, tres triunfos absolutos en la Vuelta a España, en 2021, 2022 y 2023, dos triunfos en la Vuelta a Flandes y otras dos victorias en la Lieja-Bastoña-Lieja. Con la selección de su país, ha ganado en dos ocasiones el Campeonato del Mundo en ruta, en 2019 y en 2022, en otras dos ediciones el Campeonato del Mundo de contrarreloj, en 2017 y 2018, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en contrarreloj. En total, es dueña de dos medallas olímpicas (una de oro y una de plata) y de nueve medallas mundiales (cuatro de oro, tres de plata y dos de bronce), contando las de ruta y las de contrarreloj, a las que hay que añadir otra más, de plata, en pista.

La corredora, que ha disputado su última prueba en el Simac Ladies Tour y ha cruzado su última línea de meta en Arnhem (Países Bajos), dice adiós a la competición desde lo más alto, tras una temporada en la que, nuevamente, ha ganado en varias de las carreras más importantes del calendario internacional.

Annemiek van Vleuten waving goodbye to the massive crowds in Arnhem in the final lap of her active career!



Thanks for everything, champ!#slt2023#uciwwt pic.twitter.com/4JDgngxEIr