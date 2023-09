Annemiek van Vleuten handiak erretiroa hartu du, 40 urte dituela, palmares ikaragarria lortuta

Annemiek van Vleuten, historiako txirrindularirik onenetakoa bera, onena ez bada, igandean, irailaren 10ean, lehiatu zen azkenengoz lasterketa batean profesional gisa, erretiroa hartu aurretik. 40 urteko ziklista herbeheretarrak (urriaren 8an beteko ditu 41 urte), palmares ikaragarria du; izan ere, nazioarte mailan osperik handiena duten lasterketa guztiak irabazi ditu, eta, guztira, 104 garaipen erdietsi ditu.

Annemiek van Vleuten Vleuten udalerrian jaio zen, 1982an, Herbeheretan, eta 2007an hasi zen lehiatzen profesional gisa, 24 urte zituela. Kirol ibilbidean, talde hauetan izan da: Vrienden van het Platteland, DSB Bank, Nederland bloeit, Rabobank, Bigla, Orica, Mitchelton, eta, 2021etik, Movistar taldeetan. 2010eko apirilaren 11n gailendu zen aurreneko aldiz, profesionaletan, lasterketa batean, hain zuzen Novilon Eurocup Ronde van Drenthen, eta ordutik, ondorengo 12 urteetan, hainbat eta hainbat lasterketatan nagusitu da. Marianne Vos eta Anna van der Breggen herbeheretarrekin, Jeannie Longo frantziarrarekin eta Judith Arndt alemaniarrarekin batera, Van Vleuten maila gorenean dabil, palmaresari erreparatuta.

Haren emaitzak aztertuta, ikusten dugu Van Vleutenek 2022ko Frantziako Tourra irabazi zuela, bai eta 2018ko, 2019ko, 2022ko eta 2023ko Italiako Giroa eta 2021eko, 2022k eta 2023ko Espainiako Vuelta ere. Flandriako Itzulia eta Lieja-Bastogne-Lieja bi aldiz eskuratu ditu, gainera. Bere herrialdeko selekzioarekin, bi aldiz irabazi du errepideko Munduko Txapelketa, 2019an eta 2022an, eta beste bi alditan erlojupeko Munduko Txapelketa, 2017an eta 2018an. Horrez gain, Tokion, 2020ko Olinpiar Jokoetan, urrezko domina erdietsi zuen, erlojupeko proban. Guztira, bi domina irabazi ditu Olinpiar Jokoetan (bata urrezkoa eta bestea zilarrezkoa), eta bederatzi Munduko Txapelketetan (urrezko lau, zilarrezko hiru eta brontzezko bi), errepidean eta erlojupekoan lortutakoak kontuan izanik. Pistan, halaber, zilarrezko bat du.

Simac Ladier Tour lasterketan lehiatu da azkenengoz Van Vleuten, eta Arnhem hirian (Herbehereak) zeharkatu du azken helmuga. Maila bikaina eman du bere azken urtean ere, egutegiko lasterketarik nabarmenetako batzuk poltsikoratuta.

Annemiek van Vleuten waving goodbye to the massive crowds in Arnhem in the final lap of her active career!



Thanks for everything, champ!#slt2023#uciwwt pic.twitter.com/4JDgngxEIr