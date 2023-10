Ciclismo Renovación Asier Etxeberria renueva con el Euskaltel-Euskadi para la temporada de 2024 EITB MEDIA Publicado: 06/10/2023 10:08 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2023 10:13 (UTC+2) El ciclista navarro continuará con su progresión ciclista en la estructura que le ha visto crecer. Su renovación se suma a las de Mikel Bizkarra, Joan Bou, Xabier Isasa, Mikel Iturria y Gotzon Martín. Escuchar la página Escuchar la página

Asier Etxeberria ha renovado su contrato con el Euskaltel-Euskadi para la temporada de 2024, según ha informado este viernes el equipo vasco. En la Fundación Euskadi desde 2017, primero como amateur y desde 2022 en el conjunto profesional, el ciclista navarro continuará con su progresión ciclista en la estructura que le ha visto crecer.

Asier dio el salto al primer equipo en 2022 y este 2023 no ha podido tener continuidad por una caída en su primera carrera, en Mallorca, y una mononucleosis a mitad de temporada. De perfil escalador, sí se ha ganado la confianza de la dirección deportiva por su trabajo y profesionalidad. Como ciclista sub23 y élite, creció en la cantera de la Fundación Euskadi pues completó cinco años en la formación amateur. Su renovación se suma a las de Mikel Bizkarra, Joan Bou, Xabier Isasa, Mikel Iturria y Gotzon Martín.

"La verdad es que estoy muy agradecido porque el equipo me haya dado otra oportunidad. Este año no ha sido para nada lo que esperaba después de trabajar duro durante la pretemporada. Entre caídas, enfermedades y demás no han salido las cosas como queríamos. Esperemos que eso cambie el año que viene; seguiremos trabajando duro para que los resultados sean mejores" ha señalado el ciclista.

El responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, Jorge Azanza, por su parte ha valorado así la continuidad del navarro: "Asier es un corredor que tiene muchísimo nivel, pero que este año ha sufrido una mononucleosis, entre otras cosas. Entrenó bien en la pretemporada y llegaba bien hasta que tuvo una caída el primer día en Mallorca y ha entrelazado problemas físicos. Confiemos en que todo eso pase y recuperemos el mejor Asier que creo que está por venir. Es un corredor que suma y es una satisfacción que siga en el equipo".