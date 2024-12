Tadej Pogacar y Lotte Kopecky, los mejores de 2024

Euskaraz irakurri: Tadej Pogacar eta Lotte Kopecky, 2024ko onenak

Tadej Pogacar y Lotte Kopecky han sido galardonados con el premio 'Veló d'Or', el considerado el premio ciclista más prestigioso, equiparable al Balón de Oro del mundo del fútbol.

Es la segunda vez que el esloveno gana este premio; anteriormente lo hizo en 2021, y este año sucede en el palmarés al danés Jonas Vingegaard, ganador del 2023.

El premio pone la guinda a una temporada excepcional en la que Pogacar ha sido el gran dominador con un total de 25 victorias, entre las que destacan el Tour de Francia, el Giro de Italia y el Mundial en ruta.

En categoría femenina, el premio ha sido para la belga Lotte Kopecky, que en este 2024 ha ganado, entre otros, el Campeonato del Mundo y la París-Roubaix.

¿ Lotte Kopecky is the 2024 Women's Vélo d'Or and Eddy Merckx Trophy winner!



¿ @LotteKopecky est la vainqueure du Vélo d'Or Femmes et du Trophée Eddy Merckx Femmes 2024 !#velodor pic.twitter.com/SQEx08S7sU