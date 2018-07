Tour de Francia 2018

Balance

Omar Fraile: 'Este Tour no se me va a olvidar'

Agencias | Redacción

30/07/2018

Omar Fraile (Astana) ha valorado "muy positivamente" su primera participación en el Tour de Francia, en el que ha firmado una gran victoria de etapa en Mende.

"Este Tour no se me va a olvidar, ha sido el de mi debut con una victoria y he llegado a París", ha manifestado el ganador de la 14ª etapa, que finalizó en el aeródromo de Mende.

Tras su victoria, Fraile prometió volver a intentarlo, aunque al final la oportunidad no le llegó. "En los Pirineos me tocó trabajar para el equipo, aunque en la etapa del Tourmalet intenté meterme en la escapada, pero no hubo manera", ha destacado el de Santurtzi.

Ahora, su mirada está puesta en la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a España, la carrera que le confirmó en la elite ciclista con sus dos triunfos en la clasificación de la montaña.

"Hay que pasar esta primera semana a ver si recupero bien. Es una carrera en la que disfruto", ha señalado.