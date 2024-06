Tour de Francia 2024 Comienza este sábado El ganador de la Vuelta a España de 2023 Sepp Kuss, baja en el Tour de Francia, por covid EITB MEDIA Publicado: 25/06/2024 16:50 (UTC+2) Última actualización: 25/06/2024 17:17 (UTC+2) Kuss, que en el pasado Tour de Francia se clasificó en duodécima posición y fue clave para la victoria de su compañero del Visma Jonas Vingegaard, "no se ha recuperado lo suficiente de una infección por covid", tal y como ha señalado su equipo, que ha llamado en su lugar a Bart Lemmen. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Sepp Kuss, en la pasada Vuelta a España. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Sepp Kuss 2023ko Espainiako Vueltako irabazlea ez da Frantziako Tourrean izango, covida tarteko

El ganador de la Vuelta a España de 2023 Sepp Kuss, del equipo Visma Lease a Bike, una de las principales bazas del conjunto neerlandés para ayudar a Jonas Vingegaard en las etapas de montaña, no podrá correr el Tour de Francia de 2024, por covid, según ha anunciado el Visma. En concreto, Kuss, ha precisado su escuadra, "no ¿¿se ha recuperado lo suficiente de una infección por covid", y, de esta manera, no estará este sábado en Florencia, que es donde comienza el 111º Tour de Francia. El Visma lo ha sustituido por el neerlandés Bart Lemmen.

Kuss, en este mes de junio, tomó parte en el Critérium Dauphiné , pero no concluyó la carrera. Pese a ello, formaba parte del equipo que anunció la semana pasada el Visma para el Tour de Francia, pero, finalmente, la dirección deportiva del conjunto neerlandés ha decidido dar descanso al estadounidense, para su completa recuperación.

Sepp Kuss, en 2023, además de ganar la Vuelta a España, finalizó también las otras dos grandes vueltas de la temporada; en el Giro de Italia, se clasificó en decimocuarta posición, en tanto que concluyó el Tour de Francia, donde ayudó de manera decisiva a Vingegaard, en duodécimo lugar. Su sustituto, Bart Lemmen, no cuenta con experiencia en grandes vueltas, pero fue segundo, en mayo, en el Tour de Noruega, donde demostró dotes de buen escalador. Así, el equipo Visma para el Tour estará compuesto por Jonas Vingegaard, Wout Van Aert, Matteo Jorgenson, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Jan Tratnik y Bart Lemmen.