Pello Bilbao no saldrá en la segunda etapa de la Itzulia, por una infección respiratoria

Euskaraz irakurri: Pello Bilbao ez da irtengo Itzuliaren bigarren etapan, arnas infekzio batengatik

El ciclista vasco del Bahrain – Victorious Pello Bilbao no va a salir este martes en la segunda etapa de la Itzulia Basque Country que ha comenzado este lunes, por una infección respiratoria, según ha anunciado su equipo a última hora del lunes. Así, el corredor de Gernika, una de las grandes bazas del Bahrain para la clasificación general de la Itzulia, se ve obligado a abandonar.

