Itzulia 2024 63ª edición Vingegaard-Roglic-Evenepoel, pelea a tres con sabor a Tour en la Itzulia 2024 EITB MEDIA Publicado: 01/04/2024 10:36 (UTC+2) Última actualización: 01/04/2024 11:04 (UTC+2) En el Tour también se espera a Tadej Pogacar, la única de las grandes figuras internacionales en carreras por etapas que ha declinado apuntarse a la Itzulia.

Euskaraz irakurri: Vingegaard-Roglic-Evenepoel, Tour zaporea duen lehia 2024ko Itzulian

La Itzulia 2024, la edición número 63 de la tradicional Vuelta al País Vasco, que se disputa desde este lunes 1 de abril al sábado día 6, se perfila como una pelea entre tres de las grandes estrellas del ciclismo mundial, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Remco Evenepoel, en su camino hacia el Tour de Francia. A los tres se les espera en la carrera francesa junto a Tadej Pogacar, la única de las grandes figuras internacionales en carreras por etapas que ha declinado apuntarse a la, en los últimos años oficialmente llamada Itzulia Basque Country, una de las pruebas de una semana más importantes del calendario anual.

Pero no queda en el danés Vingegaard, el esloveno Roglic y el belga Evenepoel la brillante nómina de la carrera vasca, en la que tomarán la salida los 18 equipos UCI WorldTeams, la primera división internacional, y 6 equipos UCI ProTeams invitados.

También se da cita en ella en esta edición de 2024 lo más granado del pelotón español, liderado por los emergentes Juan Ayuso y Carlos Rodríguez y la estrella local, Mikel Landa, y con la única ausencia destacable de Enric Mas.

Landa, por cierto, tras su espléndido inicio de curso siendo el único capaz de seguir a cierta distancia a Pogacar en la Volta a Catalunya, encabeza una participación vasca más que destacada con los clásicos Ion Izagirre (una victoria en la general y cinco podios en la prueba), Pello Bilbao, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Alex Aranburu y los prometedores Igor Arrieta y Markel Beloki.

Aunque también hay otros nombres destacados en la inscripción de la carrera, como los de Sepp Kuss, los hermanos Yates, Adam y Simon, Tom Pidcock, Jai Hindley, David Gaudu, Felix Gall o Mattias Skjelmose, todas las miradas estarán puestas de inicio en un trío de ciclistas cuya coincidencia en una prueba es ya casi un acontecimiento.

Especialmente este año Vingegaard y Roglic, que han separado sus caminos y ya no continúan juntos en el ahora llamado Visma-Lease a Bike. El danés, ganador de los dos últimos Tours de Francia y de la pasada edición 2023 de la Itzulia, no obstante, es el gran favorito ante el esloveno, vencedor de tres Vueltas a España, dos Itzulias y vigente campeón olímpico contrarreloj, que en este inicio de curso parece haber acusado el cambio de equipo y no ha brillado como suele en las primeras citas por etapas de la temporada.

Ambos, en todo caso, tienen un gran equipo a su disposición. Como Evenepoel, ganador de una Vuelta, vigente campeón del mundo en ruta y en 2022 de contrarreloj, tercero en discordia en la salida de mañana en Irun y quien podrá jugar también la baza de Landa, segundo en 2023 y en principio su lugarteniente para el Tour 2024.

La decisión de la victoria final correrá a cargo de un recorrido de 833,6 km divididos en seis etapas por carreteras guipuzcoanas, francesas, navarras, alavesas y vizcaínas con finales en Irun, Kanbo, Altsasu, Legutio, Amorebieta y Eibar.

Por medio 22 subidas puntuables, aunque sin finales en alto. De los 22 puertos, 4 son de Primera, 5 de Segunda y 13 de Tercera.

También se presumen importantes las bonificaciones, que serán en la meta de 10, 6 y 4 segundos y en los sprints intermedios de 3, 2 y 1.

Las etapas más decisivas se presumen la primera y la última. La primera en una crono de 10 kilómetros por Irun con un alto de Tercera, Olabarria (1,7 km al 5,2 % de desnivel), a mitad de trayecto (km 4,4) y una cuesta final corta al 10 %.

La última jornada es la clásica por Eibar subiendo a Arrate por varias de sus vertientes y salpicada con un montón de puertos. Esta vez siete y sin final en alto, pero con tres ascensiones de Primera a Azurki y dos a Arrate por Krabelin e Izua.

La segunda es una etapa rompepiernas, sin puertos destacables, entre Irun y Kanbo; la tercera y la cuarta dos jornadas similares entre Ezpeleta y Alsasua y Etxarri Aranaz y Legutio, quebradas y con puertos; y la quinta, entre Vitoria y Amorebieta, presenta en su segunda mitad el legendario alto de Urkiola y dos dobles subidas a Muniketa y Autzagane tradicionales en el desparecido GP de Primavera de Amorebieta.

Itzulia 2024: Recorrido

1ª etapa: Irun-Irun (CRI; 10 km)

2ª etapa: Irun-Kanbo (160 km)

3ª etapa: Ezpeleta-Altsasu (190,9 km)

4ª etapa: Etxarri Aranatz-Legutio (159 km)

5ª etapa: Vitoria-Amorebieta (175,9 km)

6ª etapa: Eibar-Eibar (137,8 km)

Últimos ganadores:



2023 Jonas Vingegaard (DIN)

2022 Daniel Felipe Martínez (COL)

2021 Primoz Roglic (ESL)

2020 - No se disputó por la pandemia.

2019 Ion Izagirre (ESP)

2018 Primoz Roglic (ESL)

2017 Alejandro Valverde (ESP)

2016 Alberto Contador (ESP)

2015 Joaquim Rodríguez (ESP)

2014 Alberto Contador (ESP)