deportes Comité Olímpico Internacional El COI pide que los deportistas de Rusia y de Bielorrusia puedan competir como "neutrales individuales" EITB MEDIA Publicado: 28/03/2023 18:41 (UTC+2) Última actualización: 28/03/2023 19:23 (UTC+2) El COI ha solicitado, además, a las diferentes federaciones que autoricen a los deportistas rusos y bielorrusos su participación en los procesos de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026, si bien no asegura su participación en esas citas.

Un momento de la ceremonia de apertura de los Juegos de Tokio, en 2021. Foto: EFE.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha levantado este martes el veto a los y las deportistas de Rusia y de Bielorrusia, que estaban bajo sanción desde la invasión rusa de Ucrania, y ha recomendado a las federaciones que autoricen su participación en competiciones internacionales como "deportistas neutrales individuales"; además ha solicitado que los y las deportistas rusas y bielorrusas puedan competir en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026, si bien no ha garantizado su presencia en esas citas: "Se estudiará a su debido tiempo", incluso si, en principio, ya hubieran logrado plaza olímpica según los criterios de clasificación de las federaciones internacionales, ha dicho el presidente del COI, Thomas Bach.

El COI, en cambio, desaconseja que se admita en competición a las selecciones de Rusia y de Bielorrusia.

De esta manera, la Junta Ejecutiva del COI ha respondido a la solicitud de la Cumbre Olímpica, que se reunió el pasado 9 de diciembre. El COI mantiene sus sanciones a los gobiernos de Rusia y Bielorrusia, entre las que se incluyen no organizar eventos deportivos internacionales en cualquiera de los dos países, no exhibir ninguna bandera, himno u otro símbolo nacional en ninguna competición internacional, y no invitar a ningún político o mandatario de los dos países a ningún evento deportivo internacional.

Además, los deportistas que apoyen "activamente la guerra" no podrán competir, ni tampoco los que estén contratados por las fuerzas armadas rusas o bielorrusas o las agencias de seguridad nacional.

El COI ha puntualizado que actualmente hay otros 70 conflictos armados y guerras en el mundo y que "nadie está solicitando la exclusión" de los deportistas de los países implicados, y ha manifestado su apoyo, de nuevo, a los deportistas ucranianos, para los que ha dotado un Fondo de Solidaridad de hasta 7,5 millones de dólares (casi siete millones de euros).