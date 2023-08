Alavés Pretemporada El Alavés pierde ante el Burgos (2-1) y Giuliano sufre una lesión que puede ser de gravedad EITB MEDIA Publicado: 06/08/2023 22:08 (UTC+2) Última actualización: 06/08/2023 22:12 (UTC+2) En el tramo final del encuentro, el delantero del Alavés ha resultado dañado en su pierna izquierda, y, minutos después, ha sido trasladado en ambulancia. El árbitro ha dado por concluido el encuentro con el 2-1 que registraba el marcador en el minuto 85, cuando se ha producido la jugada. Escuchar la página Escuchar la página

El Alavés ha perdido ante el Burgos, 2-1, en Briviesca, este domingo por la tarde, en su último partido amistoso de pretemporada antes del comienzo de la competición oficial. Con todo, el resultado del encuentro ha quedado en un segundo plano, ante la lesión que ha sufrido el delantero del Alavés Giuliano Simeone, que puede ser grave; la lesión se ha producido en el minuto 85 de juego, y, tras unos minutos de espera, el jugador ha sido trasladado en ambulancia desde el terreno de juego y el árbitro ha dado por concluido el partido.

La jugada de la lesión de Giuliano se ha registrado en un avance del Alavés por la banda derecha. Los entrenados por Luis García Plaza buscaban el empate, después del 2-1 que había marcado el propio Giuliano, y los jugadores de ambos equipos se han dado cuenta de inmediato de la posible gravedad de la lesión.

En lo que se refiere al plano deportivo, en la primera mitad, el Alavés no ha podido jugar con velocidad y, de esa manera, desbordar a su rival. El encuentro no ha tenido demasiado ritmo, que es algo habitual en los partidos de pretemporada, y eso no ha favorecido a los hombres de Luis García Plaza, que siempre tratan de imprimir viveza a su fútbol. Así las cosas, en el minuto 34, aprovechando una buena dejada desde la izquierda y tras regatear con habilidad en el borde del área, Javier López-Pinto ha enganchado un buen disparo con la derecha para batir a Sivera y adelantar al Burgos en el marcador.

Ander Guevara ha entrado al campo tras el descanso, pero el segundo tiempo tampoco ha comenzado bien para el Alavés. En el minuto 58, Saúl del Cerro ha marcado el segundo tanto para el Burgos, en una acción en la que la zaga del equipo vitoriano no ha acertado a despejar la pelota dentro del área. Giuliano, a renglón seguido, en un rápido contragolpe, ha tenido cerca el 2-1, pero no ha podido aprovechar el buen pase en profundidad que lo había dejado en ventaja ante el guardameta rival.

El esfuerzo del conjunto vitoriano ha tenido recompensa en el minuto 80, cuando Giuliano, después de una hábil internada por la izquierda de Abde, ha rematado desde cerca de la portería para mandar el balón a la red.

Apenas ha habido tiempo para más, porque, en el minuto 85, ha llegado la jugada en la que Giuliano ha resultado lesionado. El árbitro, una vez que el futbolista ha abandonado el campo en ambulancia, ha dado por finalizado el encuentro, con el 2-1 que registraba el marcador en el momento de la lesión del jugador alavesista.