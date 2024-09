Alavés LaLiga EA Sports El Alavés lucha hasta el final, pero cae frente al Espanyol (3-2) EITB MEDIA Publicado: 14/09/2024 18:12 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2024 18:45 (UTC+2) Un hat-trick de Javi Puado, el último de penalti, ha invalidado el gol de Tomás Conechny y ha condenado a los babazorros a su segunda derrota, pese a que el gol de Tenaglia les ha hecho luchar hasta el final. Escuchar la página Escuchar la página

El Deportivo Alavés ha perdido por 3-2 contra el Espanyol este sábado en el partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium. Un hat-trick de Javi Puado, el último de penalti, ha invalidado el gol de Tomás Conechny y ha condenado a los babazorros a su segunda derrota, pese a que el gol de Tenaglia les ha hecho luchar hasta el final.

Carlos Vicente ha sido el primero en avisar por parte de los vitorianos con una internada desde la derecha, pero su centro no ha encontrado área. La respuesta de los locales ha sido contundente, acechando el área rival con varios ataques consecutivos. En uno, Tenaglia ha tenido que estirar la pierna para evitar el remate de Veliz en boca de gol. Král también ha buscado el gol con un tiro potente, pero se le ha ido arriba.

El Espanyol se ha hecho dueño del juego y, tras varias jugadas peligrosas, ha abierto el marcador en el minuto 22. Sivera ha podido detener el disparo de Tejero tras un centro desde la izquierda, pero nada ha podido hacer después de que Puado recibiera en una segunda jugada y encontrara la portería vacía (1-0).

Stoichkov ha tenido una buena oportunidad para marcar, pero no ha sido él quien ha puesto las tablas en el marcador. Un robo en la mitad del campo ha provocado la contra del Alavés que, con una buena jugada individual de Guridi, ha dejado el balón botando en la línea de gol para que Conechny entrara con todo para mandarlo a la red (1-1).

Los babazorros han aprovechado la inercia del gol para empezar con fuerza la segunda parte y Conechny ha buscado el segundo gol con un tiro raso, pero García lo ha parado bien.

Cuando mejor estaba el Alavés, el Espanyol se ha vuelto a poner por delante. Un mal despeje de la defensa ha provocado un centro que no ha encontrado rematador, pero el segundo lo ha rematado de cabeza Puado para marcar (2-1).

Y a los pocos minutos, Sivera ha tenido que salir a cortar una contra y no ha llegado a tiempo al balón, provocando un penalti sobre Cheddira. Puado no ha fallado desde los once metros para anotarse el hat-trick (3-1).

Pero el Alavés no se ha rendido y en un córner Tenaglia ha rematado de cabeza a la perfección para seguir con la esperanza de remontar el resultado (3-2).

El equipo vitoriano ha achuchado hasta el final, pero les ha faltado tiempo y vuelven a casa sin puntos.

Ficha técnica:

3 - Espanyol: Joan García; El Hilali, Cabrera, Kumbulla, Romero (Oliván, min.85); Jofre (Sergi Gómez, min.75), Kral, Aguado (Gragera, min.58), Tejero (Cardona, min.58); Veliz (Cheddira, min.57) y Puado.

2 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar (Toni Martínez, min.64), Sedlar, Manu Sánchez; Carlos Vicente, Guridi (Jordán, min.64), Antonio Blanco (Mouriño, min.64), Conechny (Villalibre, min.78); Stoichkov y Kike García (Guevara, min.71).

Goles: 1-0, min.21: Puado. 1-1, min.35: Conechny. 2-1, min.56: Puado. 3-1, min.63: Puado (p.). 3-2, min.68: Tenaglia.

Árbitro: Pulido Santana (Comité canario). Amonestó al técnico del Alavés, Luis García Plaza (min.92), y a los jugadores Abqar (min.29), Kumbulla (min.48), Omar El Hilali (min.54), Sivera (min.61) y Manu Sánchez (min.76).