Athletic Club Renovación Nekane Díez seguirá en el Athletic Club una temporada más Agencias | EITB Media Publicado: 28/04/2022 17:00 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 17:00 (UTC+2) La jugadora de 30 años ha prolongado su vinculación con la entidad bilbaína hasta el 30 de junio de 2023.

Nekane Díez, jugadora del Athletic Club. Foto: Athletic Club Whatsapp

Euskaraz irakurri: Nekane Diezek Athleticen jarraituko du beste denboraldi batez

Nekane Díez ha renovado su contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2023, según anunció la entidad bilbaína este jueves 28 de abril. De esta manera, la jugadora cumplirá su decimosexta temporada en el equipo rojiblanco.

"Estoy muy feliz de haber renovado, muy orgullosa y con muchas ganas. Cuando (Iñigo) Juaristi me llamó hace 15 años no me lo creía y no me imaginaba estar tantos años en el club. La verdad es que me siento una privilegiada. Siempre lo he dicho. Estoy donde quiero estar, en el club de mi vida y esto nunca me lo hubiese imaginado", dijo la delantera vizcaína tras su renovación en palabras distribuidas por el canal de televisión del Athletic Club.

"Cuando llegué había jugadoras históricas que eran mis ídolos y siempre me he sentido acogida por ellas. Ahora llevar tantos años en el club, llegué con 15 años, tengo 30 y voy a cumplir 31, y ser reconocida en la calle es un honor y un privilegio", agregó la jugadora rojiblanca.