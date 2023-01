Athletic Club Por dos temporadas Villalibre renueva con el Athletic Club hasta 2025 EITB Media Publicado: 20/01/2023 11:08 (UTC+1) Última actualización: 20/01/2023 11:08 (UTC+1) El delantero de Gernika-Lumo y el club han llegado a un acuerdo para prolongar por dos años el contrato que vincula a ambas partes; concretamente, hasta el 30 de junio de 2025. Escuchar la página Escuchar la página

Asier Villibre, durante un Athletic Club - Elche de LaLiga. Foto: EFE

Asier Villalibre seguirá en el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2025 tras renovar por dos temporadas más el contrato que le vincula a la entidad rojiblanca. El club ha oficializado este viernes 20 de enero la renovación del delantero de Gernika-Lumo.

Villalibre ha disputado un total de 103 partidos oficiales con el primer equipo, y ha marcado 13 goles. Además, marcó 38 tantos con el Bilbao Athletic.

El delantero vizcaíno se mostró contento tras firmar su renovación: "Renovar es una alegría, y si es en el Athletic, aún más. Es el equipo de mi vida, lo he disfrutado desde muy pequeño y me llena de orgullo poder alargar mi vinculación. Ya son unos cuantos años aquí, con momentos muy buenos y otros no tan buenos, pero siento la confianza del club en mí, al igual que yo confío en mí y en el Athletic, que es lo importante".