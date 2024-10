Athletic Club Comunicado oficial El Athletic ratifica "tolerancia cero" ante la violencia y reclamará las consecuencias económicas de Roma EITB MEDIA Publicado: 01/10/2024 15:46 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2024 15:52 (UTC+2) El club bilbaíno ha hecho público un comunicado en el que reitera su "apuesta" por fomentar "un entorno seguro y respetuoso, tanto en San Mamés como en cualquier desplazamiento, actuando con determinación para que episodios como el vivido en Roma no se repitan". Un momento del partido Roma-Athletic del pasado jueves. Foto: EFE. Whatsapp

El Athletic ha ratificado su "tolerancia cero" ante la violencia, y ha anunciado que reclamará a los autores de lo ocurrido en el Olímpico de Roma las consecuencias económicas derivadas de los incidentes que se registraron, el pasado jueves, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga Europa de la temporada 2024-25, durante el partido Roma-Athletic. El club bilbaíno ha hecho público, este martes, un comunicado en el que reitera su "apuesta" por fomentar "un entorno seguro y respetuoso, tanto en San Mamés como en cualquier desplazamiento, actuando con determinación para que episodios como el vivido en Roma no se repitan".

Así, bajo el título "Ante la violencia, tolerancia cero", la entidad vizcaína ha difundido un comunicado oficial, con el objetivo de definir "las medidas que aplicará a los autores de cualquier acto de naturaleza racista, xenófoba o intolerante, a la espera de la identificación de las personas que participaron en la comisión de los actos violentos en el partido de Roma".

En este sentido, el Athletic "reafirma su compromiso absoluto con la erradicación de cualquier tipo de conducta violenta, racista, xenófoba o intolerante en el fútbol. Una vez más", prosigue el comunicado, "ratificamos nuestra apuesta por fomentar un entorno seguro y respetuoso, tanto en San Mamés como en cualquier desplazamiento, actuando con determinación para que episodios como el vivido en Roma no se repitan".

La afición del Athletic es, a juicio del club vasco, "ejemplo de deportividad, convivencia, civismo y respeto, valores con los que el Athletic se identifica y que defiende. Este comportamiento de la afición rojiblanca, demostrado una vez más en Roma por 2600 seguidores, forma parte del ADN de nuestra institución, y no puede quedar empañado por el comportamiento de una decena de individuos que no nos representan. En el fútbol, como en la vida, los valores se demuestran con hechos, y quien arroja una bengala al público, al campo o a periodistas; o coopera o colabora con quien lo hace, no cabe en el Athletic. El Athletic es su afición, y nuestra afición ha dejado claro que rechaza cualquier comportamiento violento contrario a los valores de nuestro club", señala.

El Athletic, "en colaboración con las autoridades competentes", está realizando las actuaciones "necesarias" para identificar "a las personas que participaron en la comisión de los actos violentos en el partido de Roma, y para garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes".

Así, el club rojiblanco ha precisado las medidas que tomará con las personas identificadas, tanto si son socias de la entidad, como si no lo son; en estas medidas, se incluyen, si las hubiera, las y los socios del Athletic que hubieran colaborado con las personas identificadas, "por ejemplo, facilitando entradas para su acceso al estadio de la Roma".

Según recoge el comunicado, el Athletic "reclamará a los autores de los incidentes las consecuencias económicas causadas con su actuación"; la entidad bilbaína precisa que esa reclamación se refiere a las "sanciones que se impongan al Club", así como "cualesquiera otros daños y perjuicios".

"El Athletic reitera su compromiso con la tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia, y seguirá trabajando con las autoridades para asegurar que nuestras gradas y las gradas visitantes a las que nos desplacemos para apoyar al equipo sean un ejemplo de convivencia, respeto y deportividad", concluye el texto.