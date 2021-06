16/06/2021 20:16 Fútbol EURO 2020 (Grupo A) Gales acaricia los octavos de final tras ganar a Turquía A. B. E. | EITB Media La selección galesa se ha impuesto al conjunto turco por 0-2 en el partido de la segunda jornada del grupo A de la Eurocopa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:01 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Gales cosechó el triunfo contra Turquía (0-2) en el partido de la segunda jornada del grupo A de la Eurocopa. La selección galesa suma 4 puntos en dos jornadas y acaricia la clasificación para los octavos de final. Por contra, Turquía se queda al borde de la eliminación.

La selección galesa tuvo las primeras ocasiones del encuentro; en la primera (minuto 6), el meta Ugurcan Çakir salvó el tiro del jugador del Juventus, que en la segunda (minuto 24) lanzó demasiado elevado cuando estaba completamente solo. Pero a la tercera no falló. Turquía, que parecía haber despertado con el paso de los minutos, increíblemente no había aprendido la lección. Volvió a dejar solo a Bale para controlar, mirar y centrar al área, y permitió que Ramsey entrara por una autopista para bajar el balón con el pecho y cruzarlo a la red (0-1).

No le quedaba otra a Senol Gunes, seleccionador turco, que buscar soluciones. En el descanso dio entrada a Yusuf Yazici y Merih Demiral en lugar de Ozan Tufan y Okay Yokuslu, que habían naufragado en la primera mitad. Casi las encuentra, pero Burak Yilmaz se precipitó en el borde del área pequeña y malogró una clara opción para encaminar la resurrección. La respuesta de Gales no tardó en llegar, pero primero Ramsey y luego Bale no acertaron ante la portería rival.

En el minuto 60, Gareth Bale falló un penalti, tras enviar su chut por encima del larguero. Su error dio vida a Turquía, que, con más empuje que fútbol, nunca se rindió para sumar al menos un punto e incrementar sus opciones de pasar a octavos. Pero no tuvo ideas y las pocas las abortó el meta Danny Ward en un remate de cabeza de Merih Demiral.

En plena frustración turca, y con el añadido cumplido, aún le quedó tiempo a Bale para redondear una magnífica actuación y resarcirse del error del penalti con su segunda asistencia, a Connor Roberts, que selló el definitivo 0-2.

Ficha técnica:

0 - Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Kaan Ayghan, Çaglar Söyüncü, Umut Meras (Mert Müldür, m.72); Okay Yokuslu (Demiral, m.46), Cengiz Under (Irfan Can Kavehci, m.83), Hakan Çalhanoglu, Ozan Tufan (Yusuf Yazici, m.46), Kenan Karaman (Halil Dervisoglu, m.75); y Burak Yilmaz.

Seleccionador: Senol Gunes.

2 - Gales: Ward; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Allen (Ampadu, m.73), Morrell; Daniel James (Neco Williams, m.94), Ramsey (Wilson, m.85), Bale; y Moore.

Seleccionador: Rob Page.

Goles: 0-1, M.42: Ramsey. 0-2, M.95: Roberts.

Árbitro: Artur Dias (POR). Amonestó a los turcos Burak Yilmaz (m.92) y Calhanoglu (m.92), y a los galeses Ben Davies (m.92) y Mepham (m.92).