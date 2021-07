08/07/2021 00:01 Fútbol EURO 2020 Inglaterra jugará la final de la Eurocopa tras un polémico triunfo contra Dinamarca A. B. E. | EITB Media Un penalti dudoso señalado por el árbitro en la prórroga y transformado por Kane tras rechace ha dado la victoria a los ingleses contra la selección danesa (2-1). Inglaterra se enfrentará a Italia en la final. Escuchar la página Escuchar la página

Inglaterra jugará la final de la Eurocopa después de que este miércoles lograse la victoria contra Dinamarca (2-1) en las semifinales. Un polémico penalti pitado por el árbitro a favor de los ingleses en la prórroga ha decantado la balanza a favor de los británicos. Inglaterra se enfrentará a Italia en la final del próximo 11 de julio.

Dinamarca se impuso al principio con personalidad, con garra y con buenas maneras. Durante varios minutos maniataron a los ingleses. Hubo acercamientos de Damsgaard y Braithwaite y Pickford estaba inseguro. A Inglaterra le costó estirarse. Ante ese guión de partido, los daneses se adelantaron en el marcador en el minuto 30 con un golazo de falta de Damsgaard (0-1).

La selección inglesa reaccionó tras el gol y antes de llegar al descanso, en el minuto 39, igualó el partido: Kane dirigió la jugada, Saka se adentró en el área, dio el pase de la muerte, Sterling no pudo llegar, pero se cruzó Kjaer y marcó en propia puerta (1-1).

Dinamarca volvió a tener 20 minutos muy fuertes tras el descanso, pero sin mordiente, mientras que Inglaterra se sentía más poderosa al encarar a la defensa de cinco danesa. Maguire la tuvo de cabeza, pero una gran estirada de Schmeichel evitó el gol. El partido se fue a la prórroga.

El combinado inglés dominó la prórroga, tuvo muchas ocasiones de gol y muy claras, pero no eran capaces de meter gol porque Schmeichel paraba toda clase de remates. Sin embargo, en el minuto 104, el árbitro señaló penalti favorable a Inglaterra tras una caída de Sterling en el área. Fue un penalti muy dudoso y riguroso, pero Inglaterra jugaba en casa, en Wembley. El VAR no se mojó, y no rectificó al colegiado. Harry Kane lanzó la pena máxima, Schmeichel despejó el lanzamiento, pero el rechace le llgó al propio Kane y puso el 2-1 en el marcador.

En el tramo final, Dinamarca intentó ir a la desesperda a por el empate, pero Inglaterra defendió bien, no dio opciones a los daneses y se alzó con la victoria.

Ficha técnica:

2 - Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice (Henderson, m.95), Phillips, Mount (Foden, m.95); Sterling, Saka (Grealish, m.69; Trippier, m.106) y Kane.

1 - Dinamarca: Schmeichel; Stryger Larsen (Wass, m.67), Vestergaard (Wind, m.105), Kjaer, Christensen (Andersen, m.79), Maehle; Delaney (Jensen, m.88), Hojbjerg; Damsgaard (Poulsen, m.67), Dolberg (Norgaard, m.67) y Braithwaite

Goles: 0-1, .30: Damsgaard. 1-1, m.39: Kjaer, p.p. 2-1, m.104: Kane

Árbitro: Danny Makkelie (NED) amonestó a Maguire (m.49) por parte de Inglaterra y a Wass (m.72) por parte de los daneses.