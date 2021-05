27/05/2021 12:33 Fútbol Fechas y horas Calendario de la Euro 2020 EITB Media Todos los partidos de la primera fase y las fechas de los octavos de final, cuartos, semifinales y final. Escuchar la página Escuchar la página

FASE DE GRUPOS

GRUPO A (Roma, Bakú)

11/06/2021 Roma 21:00 Italia - Turquía

12/05/2021 Bakú 15:00 Gales - Suiza

16/06/2021 Bakú 18:00 Turquía - Gales

16/06/2021 Roma 21:00 Italia - Suiza

20/06/2021 Bakú 18:00 Suiza - Turquía

20/06/2021 Roma 18:00 Italia - Gales

GRUPO B (San Petersburgo, Copenhague)

12/06/2021 Copenhague 18:00 Dinamarca - Finlandia

12/06/2021 St. Petersburgo 21:00 Bélgica - Rusia

16/06/2021 St. Petersburgo 15:00 Finlandia - Rusia

17/06/2021 Copenhague 18:00 Dinamarca - Bélgica

21/06/2021 Copenhague 21:00 Rusia - Dinamarca

21/06/2021 St. Petersburgo 21:00 Finlandia - Bélgica

GRUPO C (Ámsterdam, Bucarest)

13/06/2021 Amsterdam 21:00 Holanda - Ucrania

13/06/2021 Bucarest 18:00 Austria - Macedonia del Norte

17/06/2021 Amsterdam 21:00 Holanda - Austria

17/06/2021 Bucarest 15:00 Ucrania - Macedonia del Norte

21/06/2021 Amsterdam 18:00 Macedonia del Norte - Holanda

21/06/2021 Bucarest 18:00 Ucrania - Austria

GRUPO D (Londres y Glasgow)



13/06/2021 Londres 15:00 Inglaterra - Croacia

14/06/2021 Glasgow 15:00 Escocia - República Checa

18/06/2021 Glasgow 18:00 Croacia - República Checa

18/06/2021 Londres 21:00 Inglaterra - Escocia

22/06/2021 Glasgow 21:00 Croacia - Escocia

22/06/2021 Londres 21:00 República Checa - Inglaterra

GRUPO E (Sevilla y San Petesburgo)



14/06/2021 Sevilla 21:00 España - Suecia

14/06/2021 San Petesburgo 18:00 Polonia - Eslovaquia

18/06/2021 San Petesburgo 15:00 Suecia - Eslovaquia

19/06/2021 Sevilla 21:00 España - Polonia

23/06/2021 Sevilla 18:00 España - Eslovaquia

23/06/2021 San Petesburgo 18:00 Suecia - Polonia

GRUPO F (Múnich, Budapest)



15/06/2021 Budapest 18:00 Hungría - Portugal

15/06/2021 Múnich 21:00 Francia - Alemania

19/06/2021 Budapest 15:00 Hungría - Francia

19/06/2021 Múnich 18:00 Portugal - Alemania

23/06/2021 Budapest 21:00 Portugal - Francia

23/06/2021 Múnich 21:00 Alemania - Hungría

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 26 de junio

1) 2º del Grupo A vs. 2º del Grupo B (18:00 horas)

2) 1º del Grupo A vs. 2º del Grupo C (21:00 horas)

Domingo 27 de junio

3) 1º del Grupo C vs. 3º del Grupo D/E o F (18:00 horas)



4) 1º del Grupo B vs. 3º del Grupo A/D/E o F (21:00 horas)

Lunes 28 de junio

5) 2º del Grupo D vs. 2º del Grupo E (18:00 horas)



6) 1º del Grupo F vs. 3º del Grupo A/B o C (21:00 horas)

Martes 29 de junio

7) 1º del Grupo D vs. 2º del Grupo F (18:00 horas)

8) 1º del Grupo E vs. 3º del Grupo A/B/C o D (21:00 horas)

CUARTOS DE FINAL

Viernes 2 de julio, en el Saint Petersburg Stadium

CF1) 6 vs. 5 (18:00 horas)

Viernes 2 de julio, en el Allianz Arena de Múnich

CF2) 4 vs. 2 (21:00 horas)

Sábado 3 de julio, en el Estadio Olímpico de Bakú

CF3) 3 vs. 1 (18:00 horas)

Sábado 3 de julio, en el Olímpico de Roma

CF4) 8 vs. 7 (21:00 horas)

SEMIFINALES

Martes 6 de julio, en el Wembley Stadium de Londres

Ganador CF2 vs. Ganador CF1 (21:00 horas)

Miércoles 7 de julio, en el Wembley Stadium de Londres

Ganador CF4 vs. Ganador CF3 (21:00 horas)

FINAL

Viernes 11 de junio a las 21:00 horas en el Wembley Stadium de Londres