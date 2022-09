Fútbol Comunican su renuncia Quince jugadoras renuncian a la selección española por la continuidad del seleccionador Vilda Agencias | EITB Media Publicado: 23/09/2022 11:12 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2022 12:04 (UTC+2) Un total de 15 futbolistas, entre ellas las vascas Nerea Eizagirre, Amaiur Sarriegi, Ainhoa Vicente Moraza y Lucía García, han comunicado a la Real Federación Española de Fútbol su renuncia a la selección nacional debido a la continuidad de Jorge Vilda. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Amaiur Sarriegi se tapa la cara tras la eliminación de ESpaña en la Eurocopa. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Hamabost jokalarik uko egin diote Espainiako selekzioari Vilda hautatzaileak karguan jarraitzen duelako

Un total de quince jugadoras, entre ellas las vascas Nerea Eizagirre, Amaiur Sarriegi, Ainhoa Vicente Moraza y Lucía García, comunicaron el jueves 22 de septiembre a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su renuncia a la selección española por la negativa de ésta a destituir de su cargo al actual seleccionador, Jorge Vilda.

Junto a las jugadoras de la Real Sociedad, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi, se encuentran en esa lista de 15 futbolistas, la guipuzcoana Ainhoa Vicente Moraza (Atlético de Madrid), la vizcaína Lucía García (Manchester United), Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños y Lola Gallardo.

Tras la renuncia de dichas futbolistas la RFEF informó mediante un comunicado que "a lo largo del día de hoy ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta 'de forma importante' en su 'estado emocional' y en su 'salud' y que, 'mientras no se revierta', renuncian a la selección nacional de España".

La Federación advirtió que "no va a admitir ninguna presión por parte de ninguna jugadora" y recordó que "de acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación", aunque añadió que "la RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará. Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas, aunque tenga que jugar con juveniles".

"La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. Este hecho ha pasado a ser de una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y mundial".", agregó en el comunicado.

La Real Federación Española de Fútbol quiso recordar que "las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón".

Respaldo de Rapinoe

Megan Rapinoe, estrella mundial del fútbol y Balón de Oro en 2019, mostró su respaldo a las jugadoras que han firmado la carta de renuncia a la selección española. "Tenéis una decimosexta jugadora de pie junto a vosotras en EE.UU. Tantas jugadoras unidas como estas son muy poderosas. Todos deberíamos escuchar", ha publicado Rapinoe en Instagram.