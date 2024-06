Fútbol Eurocopa - Grupo C Inglaterra vence a Serbia y se coloca líder de grupo (0-1) AGENCIAS | EITB Media Publicado: 16/06/2024 23:07 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2024 23:07 (UTC+2) En el otro partido del grupo C, Eslovenia y Dinamarca se han repartido los puntos al empatar a uno con goles de Eriksen y Janza. Escuchar la página Escuchar la página

Jugadores de Inglaterra celebrando el gol. Foto: EFE Whatsapp

Un gol de cabeza en el minuto 13 de Jude Bellingham le ha dado el primer triunfo de la Eurocopa 2024 a Inglaterra, que ha superado por 0-1 a una competitiva Serbia y se sitúa líder del grupo C.

En general fue un partido bastante plano de Inglaterra. Serbia, en su primera Eurocopa como país, mordió y se defendió con agresividad, algo que mantuvo lejos de su área a los ingleses. Bukayo Saka fue quien lo intentó un par de veces por la banda y quien generó el 0-1 marcado por Bellingham.

Mediado el primer tiempo, el equipo inglés cedió el control a Serbia, quien buscó la contra, y los de Dragan Stojkovic no dejaron de crecer hasta rondar el empate. Al final, el marcador no se movió y, después del empate entre Eslovenia y Dinamarca, Italia lidera el grupo C.

Eslovenia y Dinamarca firman el primer empate de la competición (1-1)

Partido entre Eslovenia y Dinamarca. Foto: EFE

Eslovenia y Dinamarca se han repartido los puntos en el primer partido del grupo C. Los daneses han sido superiores en la primera hora del partido, pero los eslovenos han apretado en los últimos minutos del choque y han encerrado a los rivales en su área, logrando el gol del empate.

Christian Eriksen ha marcado el primer gol, en el minuto 17, en el partido que ha supuesto la vuelta con su selección 1100 días después de su paro cardíaco. En un saque de banda, la zaga de Eslovenia se ha despistado y el balón le ha llegado a Jonas Wind; éste ha prolongado con un taconazo para la llegada en carrera de Eriksen, quien ha controlado con el pecho y ha disparado (0-1).

A falta de un cuarto de hora, Janza ha marcado la igualada a la salida de un córner. La zaga danesa ha despejado dicho saque de esquina y el lateral izquierdo ha cogido el rechace. El balón ha rebotado en Morten Hjulmand y ha cambiado de trayectoria, acabando en la red (1-1).

Ficha técnica:

1 - Eslovenia: Oblak; Kamicnik, Bijol, Drkusic, Janza; Stojanovic (Verbic, m. 66), G. Çerin, Elsnik (Stankovic, m. 75), Mlakar (Çelar, m. 75); Sporar (Brekalo, m. 94), Sesko (Kurtic, m. 94).

1 - Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vertergaard; Bah, Hjulmand (Delaney, m. 89), Hojbjerg (Nordgaard, m. 84), Kristiansen; Eriksen; Wind (Dolberg, m. 84), Hojlund (Poulsen, m. 84).

Goles: 0-1, m. 17: Eriksen. 1-1, m. 77: Janza.

Árbitro: Artur Soares (Portugal). Amonestó con tarjeta amarilla al danés Hjulmand (m. 49) y al esloveno Stojanovic (m. 51).