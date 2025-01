Fútbol 3-0 ANTE EL MALLORCA El Real Madrid se medirá al Barcelona en la final de la Supercopa AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 09/01/2025 22:31 (UTC+1) Última actualización: 09/01/2025 22:33 (UTC+1) Los blancos superan al Mallorca de Jagoba Arrasate por 3-0 y se verán las caras con los catalanes por tercera edición consecutiva. Jude Bellingham celebra su gol ante el Mallorca. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Real Madrilek Bartzelonaren aurka neurtuko ditu indarrak Superkopako finalean

El Real Madrid derrotó 3-0 al Mallorca en la segunda semifinal de la Supercopa de España, con un tanto del inglés Jude Bellingham a los 63 minutos y los goles en el añadido de Martin Valjent en propia puerta y Rodrygo, que deparan un enfrentamiento ante el Barcelona en la final del domingo en el estadio King Abdullah.

El equipo de Carlo Ancelotti fue superior a su rival, que no remató entre los tres palos de la portería defendida por Thibaut Courtois por los once disparos a puerta madridistas. No obstante, la escuadra dirigida por Jagoba Arrasate tuvo varios de acercamientos peligrosos en la primera parte del duelo, sobre todo en una contra que el delantero canadiense Larin no acertó a rematar debidamente de cabeza.

Sin embargo, en la segunda parte la calidad del equipo madrileño se impuso, y tras el gol de Bellingham los baleares no tuvieron capacidad de respuesta, en parte al gran esfuerzo que habían realizado hasta ese momento.

Ficha técnica:

3 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni (Asencio, min. 55), Rüdiger, Mendy; Valverde (Ceballos, min. 74), Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius (Brahim, min. 88) y Mbappé.

0 – Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo (Copete, min. 33), Mojica; Dani Rodríguez (Abdón, min. 80), Mascarell, Manu Morlanes (Samú Costa, min. 70), Sergi Darder (Asano, min. 70); Cyle Larin (Robert Navarro, min. 70) y Muriqi.

Goles: 1-0: Bellingham, min. 63. 2-0: Valjent, en propia puerta (min. 92). 3-0: Rodrygo (min. 94).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vizcaíno). Mostró tarjeta amarilla a Bellingham (min. 65) y Camavinga (min. 74).