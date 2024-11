Eibar Copa de la Reina El Eibar cae ante el DUX Logroño en la tercera eliminatoria (1-0), y queda fuera de la Copa de la Reina EITB MEDIA Publicado: 05/11/2024 21:56 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2024 21:56 (UTC+1) El gol que ha decidido el encuentro lo ha hecho Martina del Trecco, de penalti, en el minuto 60. En la primera parte, la misma jugadora había fallado otra pena máxima. El Eibar no ha logrado seguir adelante en la Copa. Foto: SD Eibar. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eibarrek DUX Logroñoren aurka galdu du, 1-0, hirugarren kanporaketan, eta Erregina Kopatik at gelditu da

El Eibar ha quedado eliminado de la Copa de la Reina de la temporada 2024-25, al perder, 1-0, ante el DUX Logroño, en la tercera eliminatoria de la competición, en Las Gaunas, este martes. El gol que ha decidido el encuentro lo ha hecho Martina del Trecco, de penalti, en el minuto 60; se da la circunstancia de que, en el primer tiempo, la misma jugadora había fallado otra pena máxima.

El Eibar ha dominado más que su rival en la primera parte, pero, sin embargo, el DUX Logroño ha dispuesto de la mejor ocasión de gol en esos primeros 45 minutos: en el 36, el equipo riojano ha fallado un penalti, lanzado por Del Trecco. De esta forma, ambos equipos se han ido al descanso con el empate a cero inicial.

En la segunda mitad, el DUX Logroño ha sentenciado su victoria en el minuto 60, por mediación de Martina Del Trecco; la argentina, que no había podido transformar el penalti que ha chutado en el primer tiempo, ha acertado, esta vez sí, desde los once metros. El Eibar ha buscado el empate y la prórroga hasta el final, pero ese gol no ha llegado, con lo que el equipo vasco ha quedado fuera de la competición.