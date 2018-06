Francia pasa a octavos como primera de grupo y Dinamarca como segundo

Dinamarca y Francia empataron sin goles (0-0) en el último partido del grupo C del Mudial de Rusia 2018, lo que permite a los franceses amarrar el primer puesto y a los escandinavos el segundo. Flojo partido de ambas selecciones en el estadio Luzhniki de Moscú, casi sin ocasiones, en el que los dos seleccionadores se dedicaron a hacer experimentos y dar descanso a algunos de sus titulares.

En el otro partido del grupo, Perú se despidió del Mundial tras lograr una victoria ante Australia por 0-2. Carrillo en la primera parte y Guerrero en la segunda, fueron los goleadores de un encuentro que cerró la participación de estas dos selecciones en el Mundial.

GROUP C.

All eyes now turn to Rostov-on-Don & Saint Petersburg for #NGARG & #ISLCRO. pic.twitter.com/YU8Ki5kkDV