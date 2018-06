Irán empata de penalti en el añadido y deja a Portugal en segundo lugar (1-1)

Un penalti transformado en el tiempo añadido por Karim Ansarifard, designado por el viedoarbitraje (VAR), dio el empate a Irán ante Portugal (1-1), que se clasificó a octavos de final como segunda del Grupo B y se enfrentará a Uruguay (primero del Grupo A) el sábado.

El tanto de Ansarifard, demandado por los jueces de los monitores, supuso el empate al gol anotado por Ricardo Quaresma en el último minuto de la primera parte que daba ventaja a Portugal en el descanso.

Portugal pudo anotar el segundo previamente, de penalti también señalado por el VAR, pero Cristiano Ronaldo lo falló.

En el otro choque del Grupo B España y Marruecos empataron a dos.

Ficha técnica:

Irán 1: Ali Beiranvand; Ramin Rezaeian, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Ehsan Haji Safi (Milad Mohammadi, min. 56); Saeid Ezatolahi (Karim Ansarifard, min. 75), Alireza Jahanbakhsh (Saman Ghoddos, min. 70), Omid Ebrahimi, Mehdi Taremi, Vahid Amiri y Sardar Azmoun.

Seleccionador: Carlos Queiroz

Portugal 1: Rui Patricio, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario (Joao Coutinho, min. 84), Ricardo Quaresma (Bernardo Silva, min. 69); Cristiano Ronaldo y André Silva (Guedes, min. 96)

Seleccionador: Fernando Santos

Goles: 0-1, min. 45: Ricardo Quaresma; 1-1, min. 92: Karim Ansarifard, de penalti

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR). Mostró tarjeta amarilla a Raphael Gerreiro (min. 33), Ricardo Quaresma (min. 60) y Cristiano Ronaldo (min. 83) y a Ehsan Haji Safi (m.52) y Sardar Azmoun (min. 54), de Irán.

GROUP B Ladies and Gentlemen.

Not sure about you....but we're off for a lie down. ¿#WorldCup #ESPMAR #IRNPOR pic.twitter.com/KiKTGlojZu