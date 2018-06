España empata con Marruecos y se clasifica a octavos como primera de grupo (2-2)

España se clasificó para los octavos de final del Mundial de Rusia como primera del Grupo B, tras empatar a dos con Marruecos en Ekaterimburgo y Portugal igualar a uno con Irán en Saransk.

La resolución del grupo llegó en el tramo final de los dos encuentros, con gol concedido a Iago Aspas gracias al videoarbitraje y, también en la prolongación, con un penalti de los iraníes también concedido con el VAR que transformó Karim Ansarifard.

Así las cosas, Portugal se medirá a Uruguay el sábado en Sochi (20:00), mientras que España se enfrentará a Rusia el próximo domingo en el estadio Luzhniki de Moscú (16:00).

Ficha técnica:

España 2: De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Thiago (Asensio, min. 74); Silva (Rodrigo, min. 84), Iniesta, Isco; y Diego Costa (Iago Aspas, min. 74).

Marruecos 2: Munir; Dirar, Saiss, Da Costa, Achraf; Al Ahmadi, Boussoufa; Ziyach (Bouhaddouz, min. 85), Belhanda, Nourredine Amrabat; y Boutaïeb (En Nesyri, min. 70).

Goles: 0-1, min. 14: Boutaieb. 1-1, min. 19: Isco. 1-2, min. 81: En Nesiry. 2-2, min. 91: Iago Aspas.

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán). Amonestó a los marroquíes El Ahmadi (min. 22), Amrabat (min. 29), Da Costa (min. 30) y Boussoufa (min. 30).

GROUP B Ladies and Gentlemen.

Not sure about you....but we're off for a lie down. ¿#WorldCup #ESPMAR #IRNPOR pic.twitter.com/KiKTGlojZu