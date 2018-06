Alemania, eliminada del Mundial

La selección de Corea del Sur hizo saltar la banca este miércoles en Kazán y derrotó por 2-0 a Alemania, la vigente campeona del mundo, y la eliminó de la Copa del Mundo de Rusia 2018.



El conjunto de Joachim Löw necesitaba ganar a Corea para sellar su clasificación a octavos ya que México ha perdido 0-3 ante Suecia, pero, los coreanos hicieron de la defensa un arte, acabaron cayendo por 2-0, merced a un tanto de Kim en el minuto 93 y otorgado por el VAR y a otro de Son en el 96.



La 'Mannschaft' se despide del Mundial en la fase de grupos por primera vez desde 1938.

Ficha técnica:



2 - Corea del Sur: Choo Hyun-woo; Lee Yong, Yun Young-sun, Kim Young-gwon, Hong Chul; Jung Woo-young, Jang Hyun-soo, Lee Jae-sung, Moon Seon-min (Ju Se-jong, m.69); Koo Ja-cheol (Hwang Hee-chan, m.56; Ko Yo-han, m.79) y Son Heung-min.



Seleccionador: Shin Tae-yong.



0 - Alemania: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Hector (Brandt, m.79); Khedira (Mario Gómez, m.58), Kroos, Goretzka (Müller, m.63); Özil, Reus y Werner.



Seleccionador: Joachim Löw.



Goles: 1-0, m.92: Kim Young-Gwon. 2-0, m.96: Son Heung-Min.



Árbitro: Mark Geiger (USA). Amonestó a Jung Woo-young (m.8), Lee Jae-sung (m.23), Moon Seon-min (m.48) y Son Heung-min (m.65), de Corea del Sur.

Confirmation #SWE and #MEX progress to Round of 16.

How many of you predicted this table at start of the #WorldCup? pic.twitter.com/lfAmgW4pZ0