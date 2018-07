Bélgica, tercera del Mundial tras ganar a Inglaterra 2-0

La selección de Bélgica se impuso a Inglaterra por 2-0 con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard en el partido por el tercer puesto de Rusia 2018, un hito al ser su mejor clasificación histórica en una Copa del Mundo.

El lateral Thomas Meunier adelantó a Bélgica con un gol en el minuto 4, fruto de un buen pase al espacio del delantero Romelu Lukaku para el lateral izquierdo Nacer Chadli, cuyo centro largo fue rematado por Meunier, libre de marca en la derecha.

En la segunda parte, y pese al dominio de Inglaterra que tuvo una ocasión clara de Eric Dier sacada bajo palos por Toby Alderweireld, Bélgica puso la sentencia en un contragolpe en el que Kevin De Bruyne cedió a Hazard, que regateó y sentenció el partido con un disparo raso ante la salida del portero inglés Jordan Pickford.

Ficha técnica

2 - Bélgica: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans (Moussa Dembele, m.78), Nacer Chadli (Vermaelen, m.39), De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku (Dries Mertens, m.60).

Entrenador: Roberto Martínez

0 - Inglaterra: Pickford, Maguire, Stones, Jones; Trippier, Dier, Loftus-Cheek (Delle Ali, m.84), Delph, Danny Rose (Jesse Lingard, m.46); Kane y Sterling (Marcus Rashford, m.46).

Entrenador: Gareth Southgate

Goles: 1-0, m.4: Meunier. 2-0, m.82: Eden Hazard.

