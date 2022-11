Mundial de Qatar 2022 CATAR 2022 Países Bajos gana a Senegal en el último suspiro (0-2) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 21/11/2022 19:57 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2022 20:08 (UTC+1) El partido se mantuvo con el 0-0 hasta el minuto 84 y los de naranja marcaron el segundo gol en el 90+8. Escuchar la página Escuchar la página

Los jugadores de Países Bajos celebrando el primer gol del encuentro. Foto: EFE

La selección de los Países Bajos sumó sus primeros tres puntos en el Mundial de Catar y se unió como equipo vencedor del Grupo A a Ecuador tras imponerse este martes con mucho sufrimiento a Senegal por 2-0, en un partido igualado en el marcador hasta el minuto 84, cuando se rompió a su favor y cuando más incómoda estaba en el terreno de juego del Estadio Al Thumama de Doha.

El equipo que entrena Louis van Gaal fue el que más rápido se asentó ante unos 'Leones de la Teranga', que ya comprobaron el impacto de la importante baja de Sadio Mané. Los Países Bajos, amparados en su calidad técnica y el empuje de Frenkie de Jong y Denzel Dumfries, fue la que más amenazó, aunque se llevó algún susto por sus imprecisiones en la salida de balón.

De todos modos, y pese a que Edouard Mendy no tuvo que realizar ninguna intervención, las dos mejores ocasiones de la primera parte fueron del combinado neerlandés. No hubo mucho más que contar en este primer acto, en el que Senegal fue aguantando bien, pero que a nivel ofensivo poco creó salvo un intento de remate de Cisse que no llegó por poco, y un disparo alto de Sarr que se marchó alto.

Y parecía que el segundo iría por los mismos derroteros. Van Dijk tuvo el 0-1 con un poderoso cabezazo, pero ahí se quedó la 'Oranje', que le fue perdiendo el pulso al partido y que vio como su rival, pese a las lesiones de Diallo y Kouyaté, fue creciendo.

Van Gaal intentó mejorar las prestaciones ofensivas con la entrada de Memphis, pero el delantero del FC Barcelona no apareció prácticamente hasta el último minuto, y Senegal fue la que tuvo las mejores ocasiones. Noppert metió una buena mano a un sorpresivo disparo de Boulaye Dia y tuvo reflejos para repeler otro potente, aunque algo centrado, de Idrissa Gueye.

El partido parecía controlado para el equipo de Aliou Cissé cuando un centro al área de De Jong encontró la entrada de Gapko y en su salto ganó a Mendy en su salida quizá un tanto precipitada para hacer el 0-1 en el peor momento neerlandés. Senegal no se quiso rendir y Pape Gueye aún probó una vez más la seguridad de Noopert antes de que en el último suspiro, un disparo cruzado de Memphis no fuese bien repelido por el portero del Chelsea y permitiese a Klaasen sentenciar.

Ficha técnica:

0 - Senegal: Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Jakobs, m. 62); Nampalys Mendy, Gana Gueye, Kouyate (Gueye, m. 73); Diatta (Nicolas Jackson, m. 73), Boulaye Dia (Dieng, m. 69), Ismaila Sarr.

2 - Países Bajos: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, Frenkie De Jong, Berghuis (Koopmeiners, m. 79), Blind; Gakpo (De Roon, m. 92); Bergwijn (Klaasen, m. 79), Janssen (Memphis, m. 62).

Goles: 0-1, m.84: Gakpo. 0-2, m.99: Klaasen

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Amonestó al neerlandés De Ligt (m. 57) y al senegalés Gana Gueye (m. 94).