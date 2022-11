Mundial de Qatar 2022 REIVINDICACIÓN Siete selecciones renuncian al brazalete 'One Love' por temor a las sanciones de FIFA AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 21/11/2022 17:00 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2022 18:05 (UTC+1) Inglaterra fue la primera en cumplir con la renuncia y su capitán Harry Kane portó el brazalete impuesto por la FIFA. Escuchar la página Escuchar la página

Brazalete "One Love" prohibido por la FIFA. Foto: EFE

Los capitanes de las selecciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Gales, Bélgica, Dinamarca y Suiza no lucirán finalmente el brazalete de capitán con el mensaje reivindicativo e inclusivo 'One Love' ('Un Amor') ante el temor de las sanciones "deportivas" que pueden recaer sobre sus portadores.

En un comunicado conjunto, las federaciones de estos combinados nacionales advirtieron que la FIFA ha sido "muy claro en que impondrá sanciones deportivas" si sus capitanes salen con estos brazaletes al terreno de juego.

"Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas la amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa de Mundo", añadieron.

Los organismos dejaron claro que estaban "preparados para pagar las multas que normalmente" se aplican en estos casos y que tenían "un firme compromiso" de llevar este brazalete. "Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego", reiteraron.

"Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. La escribimos en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete 'One Love' para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados. Son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras formas", sentenciaron.

Harry Kane, sin brazalete

De esta forma, la primera selección que no portó el citado brazalete reivindicativo fue Inglaterra, ya que en su estreno con victoria ante Irán (6-2) su capitán Harry Kane no la llevó, por las sanciones deportivas que podía acarrear (se jugaba ver una amarilla antes de empezar a jugar el encuentro). En su lugar, el capitán inglés portó el brazalete que impuso la FIFA de "No Discriminación".

Los jugadores ingleses sí se arrodillaron antes del inicio del partido a modo de protesta simbólica.