Mundial de Qatar 2022 Catar 2022 Luis Enrique: "Si no fuese asturiano me hubiera gustado ser vasco, aunque sea sólo por saber hablar euskera" EITB Media Publicado: 04/12/2022 11:38 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2022 11:38 (UTC+1) El seleccionador de España de fútbol ha asegurado en su canal de 'twitch' que le encantan los deportes vascos y la cultura vasca. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Luis Enrique Martínez, seleccionador de España. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Luis Enrique Martínez, seleccionador español del equipo de fútbol masculino, aseguró en su canal de la red social twitch que si no hubiera sido asturiano le hubiera gustado ser vasco.

"Siempre le he dicho a mis amigos que, si no hubiera sido asturiano, que suerte he tenido, me hubiese gustado ser vasco, aunque sea sólo por hablar euskera y saberlo de cuna", aseguraba Luis Enrique tras responder a un usuario que le preguntó si había comido una buena chuleta en Donostia.

"Me encanta el País Vasco, me encanta, por los deportes vascos, la cultura vasca, y la forma de ser que tienen. Vascos y asturianos siempre nos hemos llevado muy bien", añadió el seleccionador.

Además, contó que comió una buena chuleta en Zarautz, en el restaurante de Argiñano, que una vez corrió la Behobia-San Sebastián y la Media Maratón de San Sebastián.