Mundial de Australia 2023 FASE DE GRUPOS Francia no consigue pasar del empate ante Jamaica (0-0) EITB MEDIA Publicado: 23/07/2023 16:58 (UTC+2) Última actualización: 23/07/2023 18:54 (UTC+2) Las selecciones de Francia y Jamaica han empatado sin goles en un partido muy igualado. Pese a terminar el duelo con 10, las jamaicainas han sacado un buen resultado ante una potente selección. Escuchar la página Escuchar la página

Francia-Jamaica (Imagen: EFE)

Euskaraz irakurri: Frantziak ezin izan du Jamaika gainditu (0-0)

Francia y Jamaica no pasaron del empate sin goles en el primer partido del grupo F disputado en el estadio de Sidney. Las francesas, una de las favoritas en coronarse campeonas, no lograron encontrar su mejor versión y, pese a su superioridad en el campo, no fueron capaces de encontrar el camino hacia el gol.

Los cinco minutos finales concentraron todo lo que no pasó en el resto de la cita: Francia casi firmó la victoria con un potente disparo de Kadidiatou Diani que se estrelló conra el palo, y ambos equipos llegaron más a portería que en los 85 minutos anteriores.

A falta de cuatro minutos para el pitido final, la estrella jamaicana Khadija Shaw fue expulsada tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una dura falta a Renard, por lo que la jugadora se perderá el siguiente encuentro.

Francia aprovechó su superioridad numérica y podría haber decidido las cosas si no fuera por la determinación de la portera Rebecca Spencer y la resistencia de Jamaica, que blindó sus filas y logró un empate histórico para sumar su primer punto en la historia de los Mundiales.