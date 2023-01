Osasuna OSASUNA VS. SEVILLA Vendidas 19.500 entradas para el Osasuna-Sevilla de Copa AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 25/01/2023 16:44 (UTC+1) Última actualización: 25/01/2023 16:47 (UTC+1) Osasuna invitará a todos los espectadores a café y chocolate. La promoción será válida para los pedidos que se realicen en las barras del estadio antes de las 21:30 horas y hasta fin de existencias. Escuchar la página Escuchar la página

El Sadar. Foto: EFE Whatsapp

El Sadar se prepara para recibir al Sevilla con motivo de los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único, para el que ya se han vendido alrededor de 19.500 entradas.

Parece que el remozado coliseo rojillo con capacidad para 23.576 no se llenará. Se habló de la posibilidad de que se vendiesen todas las entradas para el emocionante encuentro entre dos conjuntos ilusionados por avanzar a las semifinales, algo que Osasuna no alcanza desde hace 13 años. No obstante, a unas horas para el comienzo del choque todavía quedan entradas a la venta.

La grada visitante estará repleta de sevillistas, unos 600, que no han dudado en cruzar la península por tierra y aire para acompañar a su equipo. El horario (22:00 horas) y las bajas temperaturas (entre -2 y 2 grados) han debilitado el poder de atracción que debería tener un partido así para el aficionado navarro. A pesar de ello, los asistentes pondrán todo de su parte para crear la atmósfera propicia favorable a sus intereses.

Osasuna invitará a todos los espectadores a café y chocolate. La promoción será válida para los pedidos que se realicen en las barras del estadio antes de las 21:30 horas y hasta fin de existencias.