La UEFA abre una investigación disciplinaria sobre la admisión de Osasuna en la Liga Conferencia 2023-24

La UEFA ha abierto una investigación disciplinaria sobre la admisión de Osasuna en la Liga Conferencia 2023-24, según ha confirmado el miércoles por la noche el club pamplonés. Tal y como ha precisado Osasuna a través de un comunicado, esa investigación está motivada por la sentencia del Tribunal Supremo en torno al llamado caso Osasuna; el club navarro recuerda que esa sentencia exime al club de responsabilidad penal en los amaños de algunos partidos de la temporada 2013-14, y, así, Osasuna espera que el procedimiento se resuelva de forma favorable para sus intereses.

Así, Osasuna ha destacado que se pondrá a disposición de la UEFA, para aportar cuanta información estime conveniente dicho organismo, después de la apertura de la investigación disciplinaria. La entidad navarra se ha hecho eco de la sentencia del Supremo, que señala lo siguiente: "Pues bien, sentado lo anterior y realizando una interpretación acorde con el principio de culpabilidad del artículo 31 bis del Código Penal, en la redacción vigente en el momento en el que, indiciariamente, se cometieron los delitos de corrupción deportiva de los que podría, en su caso, resultar responsable penal el Club Atlético Osasuna, considera este proveyente que la mencionada entidad en ningún caso podría tener responsabilidad penal por los mencionados delitos, no sólo por no concurrir el mencionado requisito de un actuar imputable a título de dolo o de culpa sino por no apreciarse, tampoco, otro de los elementos necesarios para la existencia de responsabilidad penal, cual es que el delito que se haya cometido 'en provecho' de la entidad".

De esta forma, Osasuna subraya que, en este proceso, "lejos de ser condenado, ha sido acusación particular, y ha perseguido vía judicial a los responsables de los mencionados hechos, los cuales dañaron gravemente la reputación del club". Asimismo, informará al máximo organismo del fútbol europeo de que las personas condenadas por el Tribunal Supremo en 2023 "cesaron de sus funciones en 2014, y fueron dadas de baja como socios de la entidad en 2015".

"Osasuna se personó como acusación particular, es decir, como perjudicado, en el proceso judicial que concluyó con la condena de dichas personas y con una sentencia que les ha obligado a pagar al club una indemnización económica cuantiosa, que ha derivado en el embargo de propiedades y bienes de dichas personas por parte de la entidad", ha señalado el club, que confía en que tanto sus deportistas como sus aficionados "puedan disfrutar de la Conference League en justicia con los méritos deportivos realizados".

En el caso Osasuna, que ha originado el expediente, se consideró probado que, en la temporada 2013-14, miembros de la Junta Directiva de Osasuna acordaron primar a los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres para "alterar los resultados de la competición deportiva". La Audiencia Provincial de Navarra condenó en abril de 2020 al exgerente de Osasuna Ángel María Vizcay, al expresidente del club Miguel Archanco, al exdirectivo Juan Antonio Pascual, al exdirectivo Jesús Peralta, al extesorero Sancho Bandrés, a los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla y a los exfutbolistas del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres. En enero de 2023, el Tribunal Supremo rebajó las penas de prisión impuestas a los nueve condenados.

Osasuna ha finalizado LaLiga Santander 2022-23, que ha terminado el pasado domingo, en séptima posición, lo que le otorga la clasificación para la Liga Conferencia de la temporada 2023-24. El conjunto rojillo ha logrado volver a jugar en Europa 16 años depués de hacerlo por última vez.